Estas personas tienen prohibido participar en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidadestá a la vuelta de la esquina. El próximo lunes, 22 de diciembre, se celebrará el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid.

Esta fecha se ha convertido en uno de los días más esperados por millones de españoles, sin embargo, no todos pueden participar. Es una normativa que muchos ciudadanos desconocen, pero la legislación española prohíbe jugar a varios sectores de la población, por diferentes motivos.

Según el artículo 6 de la Ley 13/2011, estos son los colectivos que no pueden adquirir un décimo de navidad. Entre los más evidentes se encuentran los menores de edad, cuya participación en juegos de azar y loterías está absolutamente prohibida, sin excepción.

De la misma forma, las personas incapacitadas legalmente o por resolución judicial, tampoco pueden participar. Por otra parte, no pueden comprar décimos de lotería los jugadores autoexcluidos o vetados judicialmente.

Estas personas están inscritas en un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIA), del Ministerio de Consumo. Además, tampoco pueden adquirir boletos todos aquellos trabajadores que por su cargo puedan tener acceso a información privilegiada del sorteo.

Hablamos de empleados y directivos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. En este grupo también se incluye cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado de los anteriores.

Asimismo, los miembros de la Dirección General de Ordenación del Juego y de otros órganos reguladores que supervisan el sorteo no pueden participar.

En este contexto, si una de las personas que pertenece a los colectivos mencionados compra un décimo y resulta premiado, la organización no está obligada a entregar el premio. De hecho, el incumplimiento del registro podría tener consecuencias legales.