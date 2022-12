¿Tiene premio el reintegro del tercer premio de la Lotería de Navidad 2022?

El tercer premio, al igual que el segundo, tampoco tiene reintegro El reintegro solo es para el Gordo de la Lotería de Navidad

El reintegro es la última cifra del Gordo de la Lotería de Navidad. Es decir, todos aquellos décimos que terminen con el mismo número que la combinación del Primer Premio, recibirán la apuesta invertida. Imaginemos que el Gordo cae en el 12345, y tú tienes el 98765: al acabar esta combinación en 5, como ocurre con el Gordo en este caso, recibirías 20 euros por décimo y 200 euros por serie. Es decir, recuperas el dinero que te gastaste al comprar los décimos.

¿Existe el reintegro en el tercer premio de la Lotería de Navidad 2022?

Esta pregunta es muy común, porque los niños de San Ildefonso cantan un Premio Mayor diferente al Gordo, y creemos de inmediato que tener la misma terminación es sinónimo de reintegro. Pero Loterías y Apuestas del Estado no admite un reintegro que no sea el del Primer Premio (o Gordo). Es decir, no existe el reintegro en el tercer premio de la Lotería de Navidad, ni hay intención de cambiar esta norma durante los próximos años.

Sí tiene premio un décimo que sea anterior o posterior al tercer premio: si este cae en la combinación 12345, y tú tienes el 12344 o 12346, te llevarás 9.600 euros a la serie o 960 euros al décimo.