La predicción de Benita Joao para el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Quedan pocas horas para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre, las predicciones vuelven a ocupar un lugar destacado en la conversación pública. Y, como cada Navidad, una de las voces más seguidas es la de Benita Joao, conocida durante años como Maestro Joao, que ha vuelto a pronunciarse sobre el número que, según su lectura astrológica, será agraciado con El Gordo de la Lotería de Navidad 2025.

La vidente ha compartido sus pronósticos en los últimos días, generando un notable interés entre los jugadores habituales y los más supersticiosos. Sus palabras no solo se comentan en redes sociales, sino que también influyen en la búsqueda y compra de décimos en las administraciones de lotería, especialmente cuando se acerca la fecha clave.

La revelación más esperada tuvo lugar en el programa radiofónico ¡Anda Ya! de LOS40, donde Benita suele participar de forma habitual. Allí, en directo y ante los micrófonos, aseguró haber analizado “cada premio” antes de ofrecer su predicción.

“Lo tengo todo mirado”, afirmó con rotundidad antes de desgranar las terminaciones que, a su juicio, estarán presentes en los principales galardones.

Según explicó, el cuarto premio terminará en 56, el tercer premio lo hará en 35 y el segundo premio acabará en 88. Unas cifras que muchos oyentes ya han empezado a buscar, siguiendo una tradición que se repite cada diciembre.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025, según Benita Joao

Pero el momento culminante llegó cuando se le preguntó directamente por El Gordo, el premio que repartirá 4 millones de euros a la serie y que será cantado por los niños de San Ildefonso.

Sin titubeos, Benita Joao desveló el número completo: 53.068. La vidente añadió, además, que confía plenamente en su predicción y que ya ha adquirido un décimo con esa cifra.

Como ocurre cada año, el sorteo dictará sentencia. Hasta entonces, las predicciones alimentan la ilusión de millones de personas que, aunque solo sea por unos días, sueñan con que la suerte les cambie la vida.