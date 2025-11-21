La Policía Nacional lanza un importante aviso: esto es lo que nunca debes hacer con un décimo de Lotería de Navidad

El 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España en Cádiz. Se organizó con el objetivo de recaudar fondos para la campaña militar contra los franceses, y el Gordo correspondió al número 03604, con un premio de 4.000 reales.

Desde entonces, se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del país. El Sorteo de Navidad es uno de los eventos más esperados del año, y cada 22 de diciembre muchos españoles están pendientes a los niños de San Ildefonso con la esperanza de ser uno de los afortunados ganadores del Gordo.

Este año el sorteo de Lotería de Navidad repartirá 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. El premio Gordo de la Lotería otorgará 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

La Policía Nacional ha publicado en sus redes sociales recomendaciones sobre lo que nunca deberías hacer con un décimo de lotería. Como dice el refrán, hay que guardarlo "como oro en paño".

Desde el cuerpo policial destacan la importancia de no confiar el décimo a otra persona. Recomiendan guardarlo en un lugar seguro, hacerle una foto y anotar el número y la serie por si se pierde.

En caso de compartir el número con alguien, es fundamental no desentenderse del décimo: se debe firmar y conservar una fotocopia. Además, es aconsejable tener un documento con los nombres, DNI y firmas de todos los participantes, así como el número, serie, fracción, sorteo y la cantidad que cada uno ha aportado.

La Policía recuerda que, si se pierde o es robado, es muy importante denunciarlo de inmediato, y que tener una fotografía del décimo puede ser clave para acreditar su titularidad ante las autoridades.

Por último, en caso de resultar premiado, los agentes aconsejan ser discreto y no esperar hasta el último día para cobrar el premio, ya que el plazo para hacerlo es de tres meses.