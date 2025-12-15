¿Qué pasa si compro un décimo falso de la Lotería de Navidad? Así puedes detectarlos

Empieza la cuenta atrás para el Sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre. Se trata de uno de los eventos más esperados del año, en el que miles de españoles depositan sus esperanzas en la suerte. Una fecha marcada en rojo en el calendario de quienes sueñan con un golpe de fortuna que les permita mejorar su situación económica.

Para muchos, no se trata simplemente de un juego de azar, sino de una tradición navideña. Además, son muchos los que deciden compartir los boletos con familiares, amigos o conocidos, repartiendo así la ilusión de que toque el gran premio.

No obstante, siempre surge la duda de si el boleto adquirido es auténtico o falso, ya que durante esta época aumentan las estafas relacionadas con décimos falsificados, imitaciones muy logradas y ventas informales.

Lo que está claro es que comprar un décimo falsificado no da derecho a premio, debido a que Loterías y Apuestas del Estado solo reconoce como válidos los billetes emitidos por sus administraciones oficiales o a través de sus canales autorizados.

Si compras el número sabiendo que se trata de un boleto falso y pretendes cobrarlo, debes saber que puedes enfrentarte a responsabilidades penales por fraude o falsificación documental.

Así se puede detectar un décimo falso de la Lotería de Navidad 2025

Cada vez es más difícil detectarlos, pero hay que tener en cuenta varios aspectos claves para no caer en la trampa de los estafadores:

El papel y su acabado

Los décimos originales son más firmes y cuenta con una ligera rugosidad. En cambio, las imitaciones suelen ser más delgadas o demasiado suaves.

La tinta y el aspecto visual

Los auténticos se imprimen con tintas especiales y algunos detalles con un brillo discreto. En los falsos, los colores acostumbran a verse demasiado intensos o algo difuminados.

El código y la numeración

Cada décimo lleva un código de barras y números bien definidos y correctamente alineados. Cualquier irregularidad, falta de nitidez o cifras desiguales debe levantar sospechas.

El escudo y el relieve

Los billetes oficiales incluyen elementos en relieve que se notan al pasar los dedos. En las falsificaciones, estos detalles suelen ser planos, sin sensación de volumen.

El lugar de adquisición

Cuando el décimo no se compra en una administración oficial, en su web autorizada o a través de una entidad colaboradora, la probabilidad de fraude aumenta considerablemente.