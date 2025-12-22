El número 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad 2025

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11:12 horas en el tercer alambre de segunda la tabla.

El premio ha sido muy repartido en toda la geografía nacional, tocando localidades y municipios como Granada, Vizcaya, Alicante, Barcelona, Cádiz, Lugo, Badajoz, Huelva, Córdoba, Girona, Guipuzcoa, Jaén, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Zamora, Cáceres, Navarra.

El tercer premio del Sorteo Extraordinario reparte este año 500.000 euros por serie. Esto significa que por cada décimo jugado se pueden ganar 50.000 euros brutos. Hay que tener en cuenta que no nos llevamos el premio de forma íntegra en caso de que fuésemos los afortunados ganadores del tercer premio. Hacienda se lleva un 20% para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación.

Es decir, que de un décimo ganador del tercer premio, se tributará sólo por 10.000 euros (los primeros 40.000 están exentos), sobre los que se gravará el 20%. El ganador se quedaría con 48.000 euros (40.000 + 8.000) y Hacienda con 2.000 euros.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.