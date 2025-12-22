El número 70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025

El número 70.048 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 09:20 horas, siendo el primer premio importante de este Sorteo Extraordinario de la Loteria de 2025.

Este segundo premio reparte 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro apostado. Los afortunados del Segundo Premio han ganado 125.000 euros brutos por cada décimo. De estos, Hacienda se queda con un 20% del premio, aunque los 40.000 euros están libres de impuestos. Por lo tanto, al décimo se le restará 17.000 euros y el agraciado obtendrá 108.000 euros limpios.

Este premio ha sido vendido en Madrid de forma íntegra. Concretamente el premio ha recaído en la administración número 16 situada en la calle Barquillo, 10.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.