El número "mágico" de Suchard para la Lotería que todo el mundo quiere

Locura total por el número que ha aparecido en el spot publicitario del turrón de chocolate con arroz inflado de Suchard: forma parte de la campaña navideña de la famosa marca, y ha propiciado que muchos compradores se hayan lanzado a su búsqueda sin descanso por todo el país (y hasta fuera de él) para la Lotería de Navidad.

El número que ha desatado la fiebre

Este número específico surge durante apenas tres segundos como un envoltorio del famoso turrón, pero ha logrado captar la atención de miles de espectadores y provocando una demanda masiva. El número en cuestión es el 70126, y desde algunas administraciones de Francia han confirmado haber recibido llamadas de compradores de varios puntos de España.

Un fenómeno sin igual que nos muestra cómo campañas publicitarias de este estilo pueden viralizar números de la Lotería simplemente por aparecer, impulsando las ventas en distintas administraciones (incluso fuera de España) y recordando que la lotería navideña del 22 de diciembre siempre promete "compartir ilusiones y momentos especiales".

Obviamente, no hay ningún tipo de garantía de que el número 70126 vaya a ganar algún premio durante la Lotería de Navidad de 2025. Tiene las mismas posibilidades que cualquier otro número, ya que se trata de un sorteo. El número, simplemente, aparece en un frame durante unos segundos en el anuncio. Ya está.

El fenómeno de este número para la Lotería por culpa del anuncio de Suchard no es aislado: ya hemos visto en otras ocasiones cómo un número ha sido altamente demandado por aparecer en otros lugares, por el mismo impulso irracional que está llevando a los compradores a lanzarse a por este número.

Anuncio Suchard Navidad / SPORT.es / SPORT.es

Por ejemplo, la secuencia 4, 8, 15, 16, 23, 42 de la serie 'Perdidos' se popularizó enormemente, ya que Hurley gana un premio millonario con ella antes del accidente aéreo, llevando a miles a jugarla en loterías reales como la Primitiva.

Otro ejemplo icónico se encuentra en el mundo del cine, con películas como 'Te puede pasar a ti', protagonizada por Nicolas Cage, donde un boleto de lotería consigue un premio. Desde entonces, muchos buscan combinaciones similares en los premios para tratar de emular esa hazaña ficticia.