Nacho Guerreros, 'Coque' en 'La que se avecina', revela cómo le cambió la vida tras ganar 'El Gordo' en la Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año y es que muchas personas están esperando que llegue el 22 de diciembre para ser el portador de 'El Gordo'.

Este premio puede traer muchas alegrías, y es que el mayor premio reparte nada más y nada menos que 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Son muchas las personas que se han ido beneficiando de los premios a lo largo de los años. Uno de ellos fue Nacho Guerreros, el actor conocido por su papel de 'Coque Calatrava' en 'La que se avecina'.

El calagurritano tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación, pero no pudo apostar por ello al 100%, ya que le faltaban recursos. El actor trabajó de camarero en Madrid, mientras lo compaginaba con sus estudios.

Sin embargo, en el año 2002 su familia ganó 'El Gordo' de la Lotería de Navidad con el número 08.103. Habían comprado varios décimos ganadores y gracias a ello, Guerreros pudo dejar su puesto de trabajo y dedicar todo su tiempo a cumplir su sueño.

Tras recibir el dinero, Nacho montó una tienda de diseño y decoración, además de comprar los derechos de 'Bent', una obra teatral de 1979. Gracias a su papel en la obra ganó el premio a mejor actor de teatro por la Unión de Actores en 2005 y empezó a brillar en el mundo de la interpretación.