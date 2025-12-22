El motivo por el que son los alumnos de San Ildefonso quienes cantan los números de la Lotería de Navidad

"¡Cuatro millones de euros!" Esta cantinela es la que todos los jugadores de la Lotería de Navidad desean que acompañe a su décimo durante cada mediodía del 22 de diciembre. Los encargados de que suene con esa tradicional melodía que todos conocemos son los niños de San Ildefonso, y es que ya forma parte de la tradición navideña en España.

Pero, ¿por qué son precisamente los estudiantes de esta escuela madrileña quienes se encargan de repartir la suerte entre todos los jugadores de la Lotería? Pues la respuesta tiene más historia de la que podría pensarse inicialmente.

Una tradición con más de 250 años de historia

Los niños que cantan los números son los alumnos del Colegio de San Ildefonso, en Madrid, un centro con más de 400 años de historia que tiene el récord de ser el más antiguo de la Comunidad y que en sus inicios acogía a los niños huérfanos de la zona.

Aunque la escuela se construyó en el siglo XV, la tradición de que sus alumnos sean los encargados de sacar las bolas del bombo existe desde 1771, cuando San Ildefonso no era el patrón de la escuela y esta se conocía como el Colegio de los Niños de la Doctrina. Por aquel entonces el rey era Carlos III y los alumnos del colegio cursaban asignaturas como esgrima o solfeo.

Ese mismo año fue el primero en que se celebraba el icónico sorteo que pone el punto inicial a la parte central de las fiestas de Navidad, aunque el formato actual no llegó hasta 1812. Sin embargo, existe la leyenda que estos ya se encargaban de anunciar los números ganadores en la calle antes de la oficialización de sus funciones en el sorteo.

El motivo por el cual son los alumnos de este centro quienes se encargan de sacar las bolas de la suerte es bastante sencillo: era una tarea que debían hacer a cambio de ayudas públicas, inicialmente, de 500 reales, que ayudaban a mantener la escuela, juntamente con las ayudas individuales en forma de donativos.

Una curiosidad es que durante la mayor parte de la historia del Sorteo de la Lotería de Navidad los encargados de cantar los números eran solamente los niños. En este caso la explicación se extiende a una realidad que estuvo presente en el país hasta hace pocos años, la segregación entre niños y niñas.

San Ildefonso solamente aceptaba a los niños como parte del alumnado hasta el año 1981, cuando empezaron a entrar las primeras alumnas. Así, en 1984 se decidió incluir a las niñas como parte activa en el sorteo y el año pasado, en 2023, incluso fueron mayoría en comparación con los niños, pues hubo 14 alumnas, por los 9 niños.