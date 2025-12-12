Los Mossos detienen a un hombre que robó 30 décimos de Lotería en el Prat: "Así nunca ganarás el gordo"

La ilusión de ganar la lotería es un sueño compartido por millones de personas, pero para algunos, la manera de conseguirlo puede tomar caminos muy equivocados. Este martes, en El Prat de Llobregat, ese sueño se convirtió en una escena digna de película cuando un hombre intentó apoderarse de 30 décimos de lotería de manera delictiva. "Así nunca ganarás el gordo", decían los Mossos de Escuadra en el tuit.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando un vendedor ambulante preparaba su puesto habitual en el centro del municipio. Sin que el vendedor se diera cuenta, el hombre aprovechó un descuido y se llevó los décimos que estaban expuestos sobre la mesa. Acto seguido, el individuo salió corriendo con los boletos en la mano, provocando alarma entre los vecinos y el propio vendedor. La rapidez de la huida parecía garantizarle el éxito, pero su camino no fue tan libre como pensaba.

Detenido inmediatamente

Gracias a la intervención de varias personas que se encontraban en la zona, se logró rodear al sospechoso. Los vecinos bloquearon las calles adyacentes e impidieron que pudiera escapar, demostrando un gran sentido de comunidad y solidaridad.

Cuando la policía llegó al lugar, el ladrón ya estaba inmovilizado por la multitud. Los agentes procedieron a su detención sin necesidad de un conflicto mayor, recuperando todos los décimos robados y poniendo fin a la situación de manera segura.

Los testigos declararon que la rapidez de actuación del vendedor y la colaboración ciudadana fueron claves para que el incidente no derivara en un robo completo o en un accidente.

El hombre ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se enfrentará a cargos por robo con fuerza.