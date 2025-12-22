Miguel Carbonell, abogado, opina sobre El Gordo: "Si tienes la suerte de que te toque el primer premio..."

Millones de españoles han estado pendientes del minuto a minuto de la Lotería de Navidad de 2025. 'El Gordo' salió pronto: a las 10:44 horas. En esta nueva edición, el número agraciado del primer premio ha sido el número 79.432, donde se vendió en Madrid y en varias localidades de León.

Los premiados de 'El Gordo' recibirán 400.000 euros, que finalmente se convierten en 328.000 euros netos, debido a que Hacienda retiene 72.000 euros en impuestos. El abogado Miguel Carbonell explicó a través de TikTok lo que hay que hacer en caso de ganar el primer premio de la Lotería de Navidad.

En el vídeo, que cuenta con más de 780 visualizaciones, el experto de derecho comentó que "si tienes la suerte de que te toca 'El Gordo' debes ir a la entidad bancaria más cercana a donde tengas tu cuenta preferentemente y allí te lo sellarán", ya que es el método a seguir.

La operación se llevará a cabo en unos días, donde la entidad bancaria ingresará la cantidad: "Los 400.000 euros menos el 20% de impuestos, que ya lo habrá deducido la propia Hacienda".

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025. / Archivo

Los bancos designados y autorizados para gestionar los premios mayores son exclusivamente BBVA y CaixaBank.

En el caso de que el premio sea inferior 2.000 euros, la gestión es coser y cantar, pues has de acudir a cualquiera administración de lotería. Además, pueden darte el premio en efectivo o a través de Bizum .

¿Cuándo es la fecha límite para cobrar el décimo?

La fecha límite para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es en el mes de marzo de 2026, pues ya se habrá cumplido el plazo de tres meses establecido desde el día siguiente de la celebración del sorteo. Si te olvidas, el dinero va directo al Tesoro Público.