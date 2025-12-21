El matemático Santi García desvela las claves para elegir el número de la Lotería de Navidad

El Sorteo de Navidad se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del país. Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen con atención el sorteo, pendientes de los niños de San Ildefonso, con la esperanza de ser afortunados ganadores del 'Gordo'.

Este año el sorteo de Lotería de Navidad repartirá 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. El premio Gordo de la Lotería otorgará 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Santi García, matemático y divulgador, compartió en 'Cuatro al día' algunos consejos para escoger un décimo de Lotería de Navidad. Según explicó, no importa adquirirlo en administraciones famosas como El gato negro o Doña Manolita, ya que "hay las mismas posibilidades de ganar".

La única razón por la que estos establecimientos reparten más premios es que venden un mayor volumen de décimos, lo que incrementa estadísticamente el número de premios que entregan, pero no las opciones individuales de cada comprador.

García señaló que la terminación más repetida a lo largo de los años es el número 5, ya que ha salido en 32 ocasiones, lo que supone una frecuencia del 15,2%. No obstante, matizó que este número no ha vuelto a aparecer desde 2012, lo que demuestra que los resultados no siguen patrones predecibles.

Probabilidades reales de que toque 'El Gordo'

En cuanto a las probabilidades reales, el matemático las resumió de la siguiente manera:

1 opción entre 100.000 son las probabilidades de que pueda tocar 'El Gordo '

son las probabilidades de que pueda tocar 'El ' 1 opción entre 50 de que toque 'La pedrea '

de que toque 'La ' 1 opción de 10 de que toque el reintegro

Por último, Santi García recomienda jugar cada año los mismos números, no porque aumenten las probabilidades, sino por una razón emocional: si algún día sale premiado un número que dejaste de jugar, “seguro que te acordarás”.