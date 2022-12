Lotería de Navidad en Barcelona: comprar números por administración

El próximo jueves 22 de Diciembre se llevará a cabo el sorteo de Lotería de Navidad Te recomendamos que no esperes al último momento porque las prisas no suelen ser buenas consejeras

Se acerca el sorteo de Lotería de Navidad y si aún no tienes número y quieres jugar, resolvemos tus dudas sobre dónde puedes adquirir tu décimo para tentar a la suerte y poder llevarte un alegrón el día del sorteo.

Eso sí, te recomendamos que no esperes al último momento porque las prisas no suelen ser buenas consejeras y porque te vas a tener que hacer unas colas que pueden acabar por frsutrar tus ganas de lotería (no queremos eso).

Aquí está el listado de administraciones de Barcelona donde puedes adquirir lotería de navidad:

Administraciones de Barcelona Administración Dirección Población Teléfono Administración nº 1 C.C. MONTSERRAT-LOCAL-30-HOSTAL DEL PI,4 08630, ABRERA 937700165 Administración nº 2 AV GENERALITAT, 1 08630, ABRERA 937700008 Administración nº 1 COMAS, 2 BIS 08328, ALELLA 935558653 Administración nº 3 RAMBLA BISBE POL, 83-85 08350, ARENYS DE MAR 937959679 Administración nº 1 RAMBLA SANT MARTIN, 10 08358, ARENYS DE MUNT 937951428 Administración nº 1 JOAN XXIII, 1 08310, ARGENTONA 937972403 Administración nº 5 AVDA. MARQUES DE SAN MORI, 115 08913, BADALONA 933997534 Administración nº 8 GUIFRE, 185 BIS 08912, BADALONA 933843704 Administración nº 9 GUIFRE, 319 08912, BADALONA 933882197 Administración nº 10 JOAQUIN RUYRA 1-3 08912, BADALONA 933871797 Administración nº 11 AVDA. ALFONSO XIII, 555 08918, BADALONA 933971416 Administración nº 12 PEREZ GALDOS, 64 08913, BADALONA 933881668 Administración nº 14 LISTZ, 32 08914, BADALONA 933832956 Administración nº 15 PASAJE RIU TER, 5-7 08917, BADALONA 933881023 Administración nº 16 PRAT DE LA RIBA, 56 BAJOS 08915, BADALONA 933953307 Administración nº 17 AVDA. PRESIDENT COMPANYS, 20 08911, BADALONA 933890518 Administración nº 18 AVDA. ALFONSO XIII, 6 08912, BADALONA 933839606 Administración nº 19 JUAN VALERA, 60-68 08914, BADALONA 933982907 Administración nº 20 RAMBLA DE SAN JUAN, 79-B 08915, BADALONA 933836456 Administración nº 21 ANGEL GUIMERA, 40, L-1 08917, BADALONA 933833521 Administración nº 22 AVDA. BUFALÁ, 11 08915, BADALONA 933838808 Administración nº 23 AVDA. SANT IGNASI LOIOLA, 52 08912, BADALONA 933833807 Administración nº 26 JOAN VALERA, 190-194 08914, BADALONA 933882938 Administración nº 29 CANONGE BARANERA, 13 08911, BADALONA 933890952 Administración nº 30 SAGRADA FAMILIA,4 08913, BADALONA 933996040 Administración nº 31 C.C. O.PALMER S/N CARREFOUR MONTIGALA 42 08917, BADALONA 934657329 Administración nº 33 COLL I PUJOL, 158 08917, BADALONA 933835178 Administración nº 34 C.C. MAGIC-CONCORDIA, 1 L- A11C 08917, BADALONA 932245513 Administración nº 35 FRANCESC LAYRET, 4 08911, BADALONA 934618763 Administración nº 36 DEL MAR, 124 08911, BADALONA 934646032 Administración nº 1 AVDA. DE BURGOS, 38 08214, BADIA DEL VALLÈS 937185144 Administración nº 2 AV. GENERALITAT, 41- 43 08210, BARBERÀ DEL VALLÈS 937187393 Administración nº 3 C.C. BARICENTRO P.1 L.140 08210, BARBERÀ DEL VALLÈS 937188677 Administración nº 4 VERGE DE L'ASSUMPCIO, 58 08210, BARBERÀ DEL VALLÈS 937188823 Administración nº 1 C.C. DIAGONAL MAR-AV DIAGONAL 3-35 08019, BARCELONA 935525107 Administración nº 2 CREU COBERTA, 40 08014, BARCELONA 933257865 Administración nº 3 PLA DE PALAU, 12 08003, BARCELONA 933191851 Administración nº 4 C.C. DAVID.TUSET, 19-21/TIENDA 1 08006, BARCELONA 932413666 Administración nº 11 RIERA BLANCA, 217 08014, BARCELONA 931708241 Administración nº 12 GUITARD, 52 08014, BARCELONA 934390758 Administración nº 15 SURIA, 12 08014, BARCELONA 646041106 Administración nº 16 SANTS, 435 08028, BARCELONA 934487142 Administración nº 17 SANTS, 168 08028, BARCELONA 933307536 Administración nº 18 CREU COBERTA, 121 08014, BARCELONA 934319541 Administración nº 19 PAVIA, 9 08028, BARCELONA 934222555 Administración nº 21 MADRAZO, 98 08021, BARCELONA 933231048 Administración nº 23 CONSELL DE CENT, 45 08014, BARCELONA 934236226 Administración nº 25 RIERA ALTA, 33 L-4 08001, BARCELONA 934426242 Administración nº 26 DANTE, 77 08032, BARCELONA 933572448 Administración nº 30 VILA I VILA, 97 08004, BARCELONA 934413967 Administración nº 32 GRAN DE GRACIA, 184 (BIS) 08012, BARCELONA 932179876 Administración nº 35 CORCEGA, 536 L- 2 08025, BARCELONA 933177144 Administración nº 36 PZA. GALA PLACIDIA, 24 08006, BARCELONA 934153734 Administración nº 37 C/PENEDES, 13 08012, BARCELONA 932185649 Administración nº 44 PELAI, 1- LOCAL-2 08001, BARCELONA 933179133 Administración nº 47 SANT ANTONI Mª. CLARET, 206 08025, BARCELONA 934365007 Administración nº 50 AV FRANCESC CAMBO, 16 L-172-173 (MERCADO CATERINA) 08003, BARCELONA 932683687 Administración nº 51 PELAIO 56 08001, BARCELONA 933170342 Administración nº 52 RAMBLA POBLENOU 104 LOCAL 2 D 08005, BARCELONA 933090295 Administración nº 56 BALUARTE, 46 08003, BARCELONA 932214267 Administración nº 57 COMTAL, 30 08002, BARCELONA 933013444 Administración nº 59 MARINA, 255 08025, BARCELONA 934368791 Administración nº 60 PASEO FABRA I PUIG, 322 08031, BARCELONA 934293042 Administración nº 66 RONDA DE SANT PAU, 80 08001, BARCELONA 933299535 Administración nº 67 MALALTS, 15 08030, BARCELONA 933456291 Administración nº 72 INDUSTRIA, 25 08037, BARCELONA 932075958 Administración nº 73 ROGENT, 37 08026, BARCELONA 932458391 Administración nº 74 RAMBLA DE CATALUNYA, 5 08007, BARCELONA 933170779 Administración nº 76 PASSEIG MARAGALL, 23 TDA.4 08026, BARCELONA 934500643 Administración nº 77 VIA JULIA, 35 08042, BARCELONA 933508216 Administración nº 80 NAVAS DE TOLOSA, 300 08027, BARCELONA 933408106 Administración nº 81 GIRONA, 115 08009, BARCELONA 932075257 Administración nº 82 ROSELLO, 215 08008, BARCELONA 932371588 Administración nº 83 AVDA. RIO DE JANEIRO, 3 LOCAL 2 08016, BARCELONA 933406241 Administración nº 84 LA RAMBLA, 88 08002, BARCELONA 933176987 Administración nº 85 CANTABRIA, 10-12 A 08020, BARCELONA 933138646 Administración nº 86 PZA. LESSEPS, 4 08023, BARCELONA 932185181 Administración nº 87 RUBINSTEIN, 2 08022, BARCELONA 932111513 Administración nº 88 CARDENAL TEDESCHINI, 12 08027, BARCELONA 934082519 Administración nº 89 VALENCIA, 129-131 08036, BARCELONA 934535792 Administración nº 90 PG. FABRA I PUIG, 179 08016, BARCELONA 933526906 Administración nº 93 ESTACION DE SANTS, S/N (OTRO LOCAL) 08014, BARCELONA 934901753 Administración nº 96 DOCTOR PI I MOLIST, 48 08016, BARCELONA 933528555 Administración nº 97 PZA. URQUINAONA, 8 ESQ.TRAFALGAR, 1 08010, BARCELONA 932683274 Administración nº 98 PAU ALSINA, 99-109 08024, BARCELONA 932106452 Administración nº 99 RDA. GENERAL MITRE, 1 08017, BARCELONA 932800884 Administración nº 100 ENTENÇA,123 08015, BARCELONA 932267039 Administración nº 102 MUNTANER, 463-465 08006, BARCELONA 931263864 Administración nº 103 AMIGO, 68 08021, BARCELONA 932014962 Administración nº 105 MDO.VALLE HEBRON, TDA.207 PASSEIG VALL D'HEBRO 130 08035, BARCELONA 934284219 Administración nº 107 LLOBREGOS, 147 08032, BARCELONA 933581751 Administración nº 110 COMTE D'URGELL, 34 08011, BARCELONA 934253960 Administración nº 111 LOPE DE VEGA, 83-89 L-1 08005, BARCELONA 933077000 Administración nº 112 RAMBLA PRIM, 53- TIENDA 2ª 08019, BARCELONA 932663043 Administración nº 115 CAMP ARRIASSA, 63 08020, BARCELONA 933137713 Administración nº 117 JAUME PINENT, 27 BIS 08042, BARCELONA 933500891 Administración nº 118 FUENTE CAÑELLAS, 8-10 08016, BARCELONA 933502554 Administración nº 119 COSTABONA, 23-25 08033, BARCELONA 933509343 Administración nº 120 SANT ALEXANDRE, 63-65 08031, BARCELONA 933589554 Administración nº 122 CASTILLEJOS, 268 08025, BARCELONA 934363419 Administración nº 123 PADILLA, 382-384 LOCAL-6 08025, BARCELONA 934568101 Administración nº 124 GIRONA, 154 08037, BARCELONA 934576706 Administración nº 125 BALMES, 64 08007, BARCELONA 934878124 Administración nº 126 CALABRIA, 282 08029, BARCELONA 934393364 Administración nº 128 SEGRE, 53 08030, BARCELONA 933119158 Administración nº 131 PZA. FONT I SAGUE, 1 08018, BARCELONA 932465154 Administración nº 132 RAMBLA DEL BRASIL, 58-60 08028, BARCELONA 934905947 Administración nº 133 TRAVESERA DE LES CORTS, 199 08028, BARCELONA 934900004 Administración nº 137 MARE DE DEU DE PORT, 379-381 08038, BARCELONA 933315298 Administración nº 138 AVDA. MARE DE DEU DE MONTSERRAT,269 08041, BARCELONA 934501760 Administración nº 139 ISARD, 37 08042, BARCELONA 933547902 Administración nº 140 AV. BORBO, 33 08031, BARCELONA 933525506 Administración nº 141 PASSEIG ENRIC SANCHIS 15 08030, BARCELONA 933137356 Administración nº 144 CALABRIA, 152 TIENDA 4 08015, BARCELONA 934254690 Administración nº 145 WELLINGTON, 52-70 TDA. 9 08005, BARCELONA 932212917 Administración nº 146 PALOMAR, 16 08030, BARCELONA 933454250 Administración nº 149 SANTS, 355 08028, BARCELONA 934407761 Administración nº 151 PASSEIG DE FABRA I PUIG, 264 08031, BARCELONA 932502879 Administración nº 152 SELVA DEL MAR, 142 08020, BARCELONA 933070837 Administración nº 154 DIPUTACIÓ, 287 08009, BARCELONA 934877734 Administración nº 155 HOSTAFRANCS DE SIÓ, 26- BAJO-6 08014, BARCELONA 933316158 Administración nº 156 PLAÇA UNIVERSITAT, 1 08007, BARCELONA 934549704 Administración nº 160 ESCORIAL, 113 L-TIENDA TERCERA 08024, BARCELONA 932694981 Administración nº 161 CONSELL DE CENT, 171 08015, BARCELONA 934544565 Administración nº 163 MALLORCA, 344 08013, BARCELONA 934593136 Administración nº 164 MARE DE DEU DEL PORT, 281 08038, BARCELONA 934227186 Administración nº 167 BADAJOZ, 17 08005, BARCELONA 932250532 Administración nº 168 AVDA. DE MADRID, 94 TDA. 1 08028, BARCELONA 934914256 Administración nº 170 AUSIAS MARCH, 159 08013, BARCELONA 932656425 Administración nº 171 PARLAMENT, 20 08015, BARCELONA 934425615 Administración nº 172 MALLORCA, 77 08029, BARCELONA 938552053 Administración nº 174 SANT ANTONI Mª CLARET, 71 08025, BARCELONA 934351698 Administración nº 175 BORRIANA, 36 08030, BARCELONA 933468838 Administración nº 177 PINTOR CASAS, 1 08031, BARCELONA 933581901 Administración nº 178 PERE IV, 530 08019, BARCELONA 933082245 Administración nº 179 MANUEL FALLA, 19 TIENDA 2 08034, BARCELONA 932805912 Administración nº 180 NICARAGUA, 104 08029, BARCELONA 935399025 Administración nº 181 VILAPICINA, 13 08031, BARCELONA 935415743 Administración nº 185 ALCUDIA, 66 08016, BARCELONA 932761931 Administración nº 186 BOFARULL, 61 TDA. 2 08027, BARCELONA 934084658 Administración nº 195 RONDA GUINARDO, 120 08041, BARCELONA 934364602 Administración nº 196 AVINGUDA DELS QUINZE, 5 08031, BARCELONA 933519700 Administración nº 197 GRAN VIA CORTS CATALANES, 923-931. LOCAL 6 08018, BARCELONA 933033593 Administración nº 202 FORMENTERA, 2 B 08016, BARCELONA 934912200 Administración nº 203 AVDA.MISTRAL,67 08015, BARCELONA 934249114 Administración nº 205 MUNTANER, 558 08022, BARCELONA 934176118 Administración nº 207 CALABRIA,220 08029, BARCELONA 934302836 Administración nº 208 PASEO VALLDAURA,150 08042, BARCELONA 934275684 Administración nº 209 CONCA DE TREMP,47 - 49 08032, BARCELONA 933587696 Administración nº 211 CASTILLEJOS, 381 08025, BARCELONA 934569485 Administración nº 214 PUJADES, 276 08005, BARCELONA 933088434 Administración nº 215 C.C. LES GLORIES AVDA DIAGONAL, 208 L-B22 08018, BARCELONA 934860266 Administración nº 216 JOAN TORRAS, 2 L-2 08030, BARCELONA 932740577 Administración nº 218 VALENCIA,80 08015, BARCELONA 932263485 Administración nº 219 CORSEGA, 221 08036, BARCELONA 934308495 Administración nº 222 PADILLA, 204-210 08013, BARCELONA 932328959 Administración nº 224 CRTA. DE COLLBLANC, 88 08028, BARCELONA 934481315 Administración nº 225 TRAVESSERA DE LES CORTS, 154 08028, BARCELONA 933396941 Administración nº 227 TAJO, 71 08032, BARCELONA 934209408 Administración nº 228 MENORCA,80-82 08020, BARCELONA 933137373 Administración nº 231 SAS, 16-18 08030, BARCELONA 932743810 Administración nº 232 PZA. MOSSEN CLAPES, 2 08030, BARCELONA 933117365 Administración nº 234 BERLIN, 99 TDA 2 08029, BARCELONA 934392900 Administración nº 236 GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES, 208-B2 08014, BARCELONA 931930666 Administración nº 237 CONSELL DE CENT, 408 08009, BARCELONA 932317956 Administración nº 239 AVDA. SANTUARIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 2 08024, BARCELONA 932170449 Administración nº 240 SANT PERE MES BAIX, 14 (LOC 2) 08003, BARCELONA 932690253 Administración nº 242 CONCEPCION ARENAL,210 08030, BARCELONA 933113960 Administración nº 245 PRINCESA, 46 08003, BARCELONA 933198064 Administración nº 246 INDUSTRIA,135 08025, BARCELONA 934553122 Administración nº 247 PROVENÇA, 131 08036, BARCELONA 934533693 Administración nº 249 RAMBLA GUIPUZCOA, 2 08018, BARCELONA 932664642 Administración nº 252 TISSO, 41 - 43 08016, BARCELONA 933543439 Administración nº 253 CARTAGENA, 206 08013, BARCELONA 932809575 Administración nº 256 BALMES,130 08008, BARCELONA 936250080 Administración nº 260 TRAVESERA DE GRACIA, 128 08012, BARCELONA 932183736 Administración nº 262 PI I MARGALL, 93-95 08024, BARCELONA 932854259 Administración nº 265 CONCILI DE TRENTO,195 08020, BARCELONA 933056219 Administración nº 267 MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 218 08041, BARCELONA 934561514 Administración nº 268 TEODOR BONAPLATA,5 08004, BARCELONA 933259261 Administración nº 270 GRAN VIA CORTS CATALANES 492 08015, BARCELONA 934546004 Administración nº 271 TRAVESSERA DE GRACIA, 244 08024, BARCELONA 934588654 Administración nº 272 GARCILASO, 39 08027, BARCELONA 934083988 Administración nº 275 TRAVESERA DE LAS CORTS, 375- LOCAL 2 08029, BARCELONA 933212869 Administración nº 276 MIGUEL HERNANDEZ,2-4 TDA-2 08042, BARCELONA 934278919 Administración nº 277 NAVAS DE TOLOSA, 272 08027, BARCELONA 937074641 Administración nº 279 DESCARTES,11 08006, BARCELONA 934141448 Administración nº 281 TUSET, 16 PASAJE ARCADIA 08006, BARCELONA 934158606 Administración nº 284 VIA JULIA, 124-126 08016, BARCELONA 933536333 Administración nº 285 RBLA. GUIPUZCOA, 66 08020, BARCELONA 933078308 Administración nº 287 GALILEO, 342 08028, BARCELONA 936323075 Administración nº 288 VIA LAYETANA, 23 08003, BARCELONA 933101756 Administración nº 291 LLULL, 189 08005, BARCELONA 930197277 Administración nº 292 TURO DE LA TRINITAT, 32 08033, BARCELONA 932740702 Administración nº 293 ESCOLES PIES, 59 08017, BARCELONA 934183197 Administración nº 295 LOPE DE VEGA, 105 08005, BARCELONA 933088366 Administración nº 298 CONCILIO DE TRENTO, 116 08020, BARCELONA 933033745 Administración nº 299 BALMES, 278 08006, BARCELONA 932374243 Administración nº 300 ALFONSO V EL MAGNANIM, 12 BIS 08019, BARCELONA 933054355 Administración nº 301 LLORET DE MAR, 94 08031, BARCELONA 934275092 Administración nº 302 TAMARIT, 163 (TIENDA 2) 08015, BARCELONA 934230382 Administración nº 303 Pº DE VALLDAURA, 246-248 08016, BARCELONA 933504690 Administración nº 305 C.C. L' ILLA (CAPRABO) AV. DIAGONAL, 545 08029, BARCELONA 933222360 Administración nº 306 ARGULLOS, 89-93 08016, BARCELONA 932760980 Administración nº 307 C.C. CENTRE VILA-SALVADOR ESPRIU,61-L 25 BIS 08005, BARCELONA 932219361 Administración nº 308 C.C. CORTE INGLES-DIAGONAL 617 08028, BARCELONA 933223406 Administración nº 310 C.C. HIPERCOR-AV. MERIDIANA, 350-358 PLTA BJ 08027, BARCELONA 933460295 Administración nº 311 MAJOR DE SARRIA, 66 08017, BARCELONA 932031523 Administración nº 312 AVDA. MARE DE DEU MONTSERRAT, 133 BAJOS 3ª 08041, BARCELONA 934557561 Administración nº 314 SANTS, 99 08014, BARCELONA 933321063 Administración nº 315 VILLARROEL, 201 08036, BARCELONA 934105988 Administración nº 318 BONSUCCES, 12 08001, BARCELONA 933174781 Administración nº 319 TRAVESERA DE GRACIA, 203 08012, BARCELONA 932851001 Administración nº 320 SICILIA, 160-164 08013, BARCELONA 932657401 Administración nº 321 GINEBRA, 12 08003, BARCELONA 933197002 Administración nº 323 MERCABARNA L-1 C/ MAYOR, 86 08040, BARCELONA 933353699 Administración nº 324 C.C. CORTE INGLES-PZ CATALUNYA, 14 08002, BARCELONA 933180572 Administración nº 326 C.C. LA MAQUINISTA L-B 81A PSJ. POTOSI, 2 08030, BARCELONA 933608833 Administración nº 330 CALVET, 34 08021, BARCELONA 932004152 Administración nº 331 HORTA, 52-54 08032, BARCELONA 933589763 Administración nº 333 RONDA DE SANT ANTONI, 68 08001, BARCELONA 933023916 Administración nº 334 MARE DE DEU DE LA SALUD, 96 08024, BARCELONA 932847143 Administración nº 335 INDUSTRIA, 282, TDA. 1 08026, BARCELONA 934367161 Administración nº 336 C.C. ARENAS-GRAN VIA CORTS CATALANES, 373-385 LS28 08015, BARCELONA 934247349 Administración nº 1 PLAÇA DE L'ATENEU, 7 08859, BEGUES 936391273 Administración nº 1 PZA. DE ESPAÑA, 9 08521, BELLAVISTA 938493073 Administración nº 2 GRAN VIA, 35 08600, BERGA 938220243 Administración nº 2 C.C. CARREFOUR CABRERA, L-3 CTRA. N. II KM. 644 08349, CABRERA DE MAR 937540216 Administración nº 1 SANT JAUME, 31 08280, CALAF 938699154 Administración nº 1 AVD. PI I MARGALL, 13 08140, CALDES DE MONTBUI 938651851 Administración nº 2 FRANCESC MATAS I RODES, 13 08370, CALELLA 937695068 Administración nº 1 RIERA BUSCARONS, 47 08360, CANET DE MAR 937941645 Administración nº 1 INDUSTRIA, 36 L-2 08420, CANOVELLES 938496902 Administración nº 2 RIERA, 39 08420, CANOVELLES 938465424 Administración nº 2 ABAD MUNTADES, 4 08786, CAPELLADES 938010406 Administración nº 1 DIAGONAL FIVALLER, 12 08440, CARDEDEU 938713319 Administración nº 2 PLAZA DE LA FIRA, 7 08261, CARDONA 938692567 Administración nº 1 SANT PERE D'ULLASTRE, 1 B 08211, CASTELLAR DEL VALLÈS 937146845 Administración nº 1 PI I MARGALL, 8 08755, CASTELLBISBAL 937722094 Administración nº 1 AVDA. SANTA MARIA, 32 08860, CASTELLDEFELS 936655658 Administración nº 2 IGLESIA, 59 08860, CASTELLDEFELS 936652979 Administración nº 4 DR MARAÑON, 42-44 08860, CASTELLDEFELS 936361664 Administración nº 5 C.C.' ANEC BLAU' L-B58- AVDA. CANAL OLIMPIC,24 08860, CASTELLDEFELS 936321974 Administración nº 1 JESUS, 17 08540, CENTELLES 938812424 Administración nº 2 PZA. DEL CASTANYER, 4 08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 936915401 Administración nº 3 AV. CATALUNYA, 58 08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 936921325 Administración nº 4 FRANCISCO LAYRET, 76 08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 936922092 Administración nº 7 AVDA. PRIMAVERA, 5 08290, CERDANYOLA DEL VALLÈS 935946529 Administración nº 2 AVDA. CATALUNYA, 12-14 08757, CORBERA DE LLOBREGAT 936882065 Administración nº 3 AVD. SANT ILDEFONS, 12 - TDA A 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933763333 Administración nº 5 VISTALEGRE, 13 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933753806 Administración nº 6 DOCTOR ARUS, 11 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933761346 Administración nº 7 BONESTAR, 46-48 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933765802 Administración nº 8 BELLATERRA, 30 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933752104 Administración nº 9 EDUARD GIBERT, TIENDA F ' MERCAT CENTRE' 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933775292 Administración nº 10 CTRA DE ESPLUGAS, 186 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 931804208 Administración nº 11 BONESTAR, 66 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933754411 Administración nº 13 C.C. HIPERCOR-SALVADOR DALI 15-19 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 933777075 Administración nº 14 C.C. SPLAU-AVDA BAIX LLOBREGAT, SN L- L0.06 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT 934719234 Administración nº 1 JAUME MARSÉ, 2-4 08880, CUBELLES 938950328 Administración nº 2 ITALIA, 50 PARADA P34 08320, EL MASNOU 935403208 Administración nº 2 AVDA. VIRGEN DE MONTSERRAT, 133 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT 933705051 Administración nº 3 AVDA. VIRGEN DE MONTSERRAT, 47 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT 933708656 Administración nº 5 RAMON LLULL, 8-10 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT 934780859 Administración nº 6 PZA. BLANES, 1 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT 933701901 Administración nº 7 FERRAN PUIG, 50 08820, EL PRAT DE LLOBREGAT 933792515 Administración nº 1 SAN ANTONIO, 13 08292, ESPARREGUERA 937774152 Administración nº 2 MESTRE JOAQUIM ROSAL, 6 - 8 08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 933720953 Administración nº 3 VERGE DE LA MERCE, 46 08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 933714805 Administración nº 4 DOCTOR MANUEL RIERA, 26 08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 933725265 Administración nº 5 RAMBLA CARME, 32 08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 933720603 Administración nº 6 C.C. FINESTRELLES SAN MATEU, 9 L-PS-17 08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 936761634 Administración nº 2 RAMBLA VAYREDA, 41 08850, GAVÀ 936624809 Administración nº 3 RAMBLA POMPEU I FABRA, 87 08850, GAVÀ 936629652 Administración nº 4 SANT ISIDRE, 6 08850, GAVÀ 936383422 Administración nº 5 MONTFLORIT, 98 08850, GAVÀ 936381266 Administración nº 6 C.C BARNASUD L-K6, PROGRESO, 69 (OTRO LOCAL) 08850, GAVÀ 936622748 Administración nº 1 MAYOR,24 08790, GELIDA 937792308 Administración nº 2 AVDA. CATALUÑA, 71 08680, GIRONELLA 938251179 Administración nº 1 SANT ROC, 11 08401, GRANOLLERS 938700282 Administración nº 3 CAMI ROMA, 31 08402, GRANOLLERS 938464910 Administración nº 5 MARE DE DEU DE NURIA, 16 08401, GRANOLLERS 938707105 Administración nº 6 ROGER DE FLOR, 6-8 08401, GRANOLLERS 938700614 Administración nº 7 TRAVESSERES, 28 08401, GRANOLLERS 930319794 Administración nº 8 PRINCESA, 50 08401, GRANOLLERS 938701429 Administración nº 9 JOAN PRIM, 112 08400, GRANOLLERS 938491998 Administración nº 10 SANT ESTEVE, 98 08402, GRANOLLERS 938796303 Administración nº 1 AVDA. BARCELONA, 90 08700, IGUALADA 938054753 Administración nº 2 RAMBLA SANT ISIDRO, 7 08700, IGUALADA 938051686 Administración nº 3 Pº MOSSEN JACINT VERDAGUER 169 08700, IGUALADA 938042701 Administración nº 5 AVDA. BARCELONA 9-11 08700, IGUALADA 938054845 Administración nº 1 C.C. S. JORDI-CRTA.NACIONAL 152 KM 34 08480, L' AMETLLA DEL VALLÈS 938430131 Administración nº 2 MAJOR,2 08901, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933385953 Administración nº 5 PEDRAFORCA, 105 08905, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933347194 Administración nº 6 PROGRES, 58 08904, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934493838 Administración nº 9 AVDA. DEL CARRILET, 222 08901, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933389456 Administración nº 11 ARTS I OFICIS, 58-60 08901, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933381247 Administración nº 13 HIERBABUENA,28 08906, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934374561 Administración nº 15 TOLEDO, 15 08906, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934375166 Administración nº 17 AV. PONENT, 40 08905, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934400802 Administración nº 18 AV. TORRENT GORNAL, 1 08905, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934498201 Administración nº 19 TRAVESSERA DE LES CORTS, 34 08903, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933336284 Administración nº 20 AVDA. DE MIRAFLORES, 86 PTA.3 08905, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933343336 Administración nº 21 MOSSEN JAUME BUSQUETS, 36 08903, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 932965865 Administración nº 22 PARETO, S/N (ENCANTES MERCADO) L-14 08902, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934317799 Administración nº 23 STA. EULALIA, 70 08902, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934320945 Administración nº 26 RAMBLA DE LA MARINA, 172 08907, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933358070 Administración nº 27 RAMBLA MARINA, 185 08907, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 932633605 Administración nº 28 RAMBLA DE LA MARINA, 366 08907, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933355644 Administración nº 29 AVENIDA METRO, 1 08902, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 932965374 Administración nº 30 AVDA. SEVERO OCHOA, 97 08906, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 934370871 Administración nº 31 MAYOR, 44 08901, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 932610311 Administración nº 34 PRAT, 5 08907, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933366210 Administración nº 35 C.C. LA FARGA L-B9 BIS AVDA. JOSEP TARRADELLAS S/N 08901, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 930163349 Administración nº 37 C.C.GRAN VIA, II L-A88B, AVDA. DE LA GRAN VIA, 75 08902, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 932591354 Administración nº 38 RAMBLA DE LA MARINA, 366 D 08907, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 932633197 Administración nº 39 RAMBLA JUST OLIVERAS, 64 08901, L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 933373829 Administración nº 1 PLAZA CAN DACHS, 4 08530, LA GARRIGA 938612303 Administración nº 1 ESTACIO, 3 MERCADO EXT. 1 08120, LA LLAGOSTA 935600094 Administración nº 1 ESPRONCEDA, 39 08430, LA ROCA DEL VALLÈS 938422997 Administración nº 1 AVDA. CATALUNYA, 35 08185, LLIÇÀ DE VALL 938436344 Administración nº 2 POMPEU FABRA, S/N 08186, LLIÇÀ D' AMUNT 938416886 Administración nº 1 JOAQUIN BLUME-ESQUINA CALLE CERVANTES 08450, LLINARS DEL VALLÈS 938412912 Administración nº 2 ANSELM CLAVE, 38 08450, LLINARS DEL VALLÈS 938412630 Administración nº 1 CAMI NOU, 19 08380, MALGRAT DE MAR 937612952 Administración nº 1 PLAZA BERNADI, 10 08560, MANLLEU 938510544 Administración nº 2 PZA. LA SARDANA, 8 08560, MANLLEU 935108371 Administración nº 1 ANGEL GUIMERA, 15 08240, MANRESA 938725795 Administración nº 3 PASEO PEDRO, III, 32 08242, MANRESA 938723705 Administración nº 4 SANT ANTONI Mª CLARET, 2 08240, MANRESA 938741856 Administración nº 6 SANT FRUCTUOS, 6 08240, MANRESA 938736667 Administración nº 7 POMPEU FABRA, 6 08240, MANRESA 938721931 Administración nº 8 C.C. CARREFOUR-ALVAR AALTO, S/N 08243, MANRESA 938773149 Administración nº 9 AVDA. BASES DE MANRESA, 94-98 BAJOS 1ª 08242, MANRESA 938749647 Administración nº 2 CAPITAN FCO. BATLLEVELL, 4 08760, MARTORELL 937753717 Administración nº 3 LLOSELLAS, 36 08760, MARTORELL 937741852 Administración nº 4 SANT ANTONI Mª CLARET, 15-A 08760, MARTORELL 937740374 Administración nº 1 MONTNEGRE, 4 08107, MARTORELLES 935700702 Administración nº 1 SANT JOAN, 94 08230, MATADEPERA 937300596 Administración nº 1 RIERA, 32 08301, MATARÓ 937902913 Administración nº 3 JUAN LARREA, 4 08302, MATARÓ 937993201 Administración nº 6 PASEO RAMON BERENGUER III, 69 08303, MATARÓ 937579860 Administración nº 7 CALASSANÇ MARQUES, 4 L-1 08303, MATARÓ 937996293 Administración nº 8 RIERA FIGUERA MAYOR, 10 08304, MATARÓ 937988493 Administración nº 9 CARRETERA DE LA MATA, 57 08304, MATARÓ 937905502 Administración nº 10 MUSICS CASSADO, 2 08304, MATARÓ 937908404 Administración nº 11 RONDA O. DONNELL, 10 08302, MATARÓ 937575007 Administración nº 12 RIERA FIGUERA MAJOR, 27 08304, MATARÓ 937414462 Administración nº 1 SANT ANTONI, 3 08180, MOIÀ 938300066 Administración nº 2 MAYOR, 86 08750, MOLINS DE REI 936686502 Administración nº 4 CARRIL, 27 08750, MOLINS DE REI 936801272 Administración nº 1 JAUME I, 1 08100, MOLLET DEL VALLÈS 935939502 Administración nº 2 JAIME I, 114 08100, MOLLET DEL VALLÈS 935445710 Administración nº 3 RAMBLA NOVA, 24 08100, MOLLET DEL VALLÈS 935701110 Administración nº 4 GALLECS, 50 L-13 08100, MOLLET DEL VALLÈS 935793848 Administración nº 5 RAMBLA POMPEU I FABRA, 77 LOC 2 08100, MOLLET DEL VALLÈS 932684507 Administración nº 1 SANT ANTONI, 2 08110, MONTCADA I REIXAC 935641522 Administración nº 2 MAJOR, 51 08110, MONTCADA I REIXAC 935642344 Administración nº 1 C.C. MERCAT DE MONTGAT, EI 03 PZA. DE LA MARE, S/N 08390, MONTGAT 933221173 Administración nº 2 PLAZA MALLORQUINES, 6 08390, MONTGAT 934692446 Administración nº 1 PZA. GRAN, 2 L-3 08160, MONTMELÓ 935682153 Administración nº 2 PALAU DE AMETLLA, 2 08170, MONTORNÈS DEL VALLÈS 935723978 Administración nº 1 PZA. DE LA VILA, 4 08270, NAVARCLES 938311259 Administración nº 1 PZA. CATALUNYA. 31-B 08640, OLESA DE MONTSERRAT 937781134 Administración nº 2 JOSEP ANSELM CLAVÉ, 174 08640, OLESA DE MONTSERRAT 937824581 Administración nº 2 MAS PINELL, 126 08389, PALAFOLLS 937620138 Administración nº 1 AVDA. CATALUNYA, 217 08184, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 938644792 Administración nº 1 AVDA GENERALITAT, 10 08780, PALLEJÀ 936630550 Administración nº 1 AV.CATALUNYA, 102 08150, PARETS DEL VALLÈS 935730329 Administración nº 1 PAU CLARIS, 10 08784, PIERA 937761859 Administración nº 1 MORAGAS I BARRET, 54 08397, PINEDA DE MAR 937626302 Administración nº 2 AVENIDA MONTSERRAT, 26 08397, PINEDA DE MAR 937625462 Administración nº 3 CARRETERA DE SENTMENAT, 58, LOCAL 3 08213, POLINYÀ 937131482 Administración nº 1 MAJOR, 17 08513, PRATS DE LLUÇANÈS 938508059 Administración nº 1 TORRENTE SANTA ANA, 2 BAJOS 2 08338, PREMIÀ DE DALT 937516170 Administración nº 1 ENRIC GRANADOS, 47 08330, PREMIÀ DE MAR 937511650 Administración nº 2 AVDA GRAN VÍA, 135 08330, PREMIÀ DE MAR 937523368 Administración nº 1 PAU CASALS, S-N 08692, PUIG-REIG 938290168 Administración nº 2 RAMBLA SANT ESTEVE, 11-BAJO 1º 08291, RIPOLLET 936914653 Administración nº 3 RAMBLA SANT JORDI, 18 08291, RIPOLLET 935807165 Administración nº 5 DOCTOR ZAMENHOF, 1 08291, RIPOLLET 935805029 Administración nº 1 BACH DE RODA, 37 08510, RODA DE TER 938541325 Administración nº 1 PASSEIG FRANCES MACIA, 13 08191, RUBÍ 936990050 Administración nº 2 INVENTOR MONTURIOL, 24 08191, RUBÍ 936998050 Administración nº 3 LLOBATERAS, 80 L- 4 08191, RUBÍ 936997531 Administración nº 4 MARGARITA XIRGU, 12 08191, RUBÍ 936971865 Administración nº 6 LEPANTO, 34 08191, RUBÍ 935884816 Administración nº 2 SANT JOSEP, 7 08260, SÚRIA 938682302 Administración nº 1 PG.. PLAZA MAJOR, 41 08201, SABADELL 937256135 Administración nº 2 RAMBLA DE SABADELL, 57 08202, SABADELL 937260712 Administración nº 3 VIA MASAGUE, 44 08202, SABADELL 937252780 Administración nº 4 TRES CREUS, 146 08202, SABADELL 934615787 Administración nº 5 AVDA. MATADEPERA, 45 08207, SABADELL 937178101 Administración nº 8 PASEO ESPRONCEDA, 36 08204, SABADELL 937100084 Administración nº 9 AV. DE BARBERA, 324 08203, SABADELL 937112952 Administración nº 10 CRTA. DE TARRASA, 348 08206, SABADELL 937270847 Administración nº 12 SAU, 63 08202, SABADELL 937255014 Administración nº 14 CRTA. DE PRATS, 179 08208, SABADELL 937178162 Administración nº 15 DE LA LLANERA, 41 BJOS. 08207, SABADELL 937167500 Administración nº 16 DEMOSTENES, 28 08206, SABADELL 937175852 Administración nº 17 AVDA. DE LA CONCORDIA, 14 08206, SABADELL 937178896 Administración nº 18 SOL I PADRIS, 10 08203, SABADELL 937263899 Administración nº 24 C.C. CORTE INGLES FRANCECS MACIA, 58-60,BAJO 08206, SABADELL 937162006 Administración nº 1 PLAZA DE LA PAU, 2 08650, SALLENT 938370474 Administración nº 1 ANDRES SOLER, 12-TIENDA C 08930, SANT ADRIÀ DE BESÒS 934622698 Administración nº 2 PZA. DE LA VILLA, 10 08930, SANT ADRIÀ DE BESÒS 933813196 Administración nº 3 SATURNO, 6 08930, SANT ADRIÀ DE BESÒS 934621104 Administración nº 4 AVDA. DE LA PLATJA, 30 08930, SANT ADRIÀ DE BESÒS 933818601 Administración nº 5 GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 12 08930, SANT ADRIÀ DE BESÒS 933812178 Administración nº 7 C.C. ALCAMPO AVDA DE LA PLAYA,S/NLOC15 08930, SANT ADRIÀ DE BESÒS 933810744 Administración nº 1 CATALUÑA, 27 LOCAL-2 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA 936531359 Administración nº 2 PARC VALL PALAU, 1 LOC 2 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA 936825730 Administración nº 3 CRTA. DE BARCELONA, 44-46 BAJO 1 08740, SANT ANDREU DE LA BARCA 931885915 Administración nº 1 PSO MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 11.LOCAL 1 08392, SANT ANDREU DE LLAVANERES 937952724 Administración nº 1 GALERIAS GATER, TIENDA- 7- P. AJUNTAMENT 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936402388 Administración nº 2 PLAZA CATALUNYA, 35 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936520137 Administración nº 3 AV. ONZE DE SETEMBRE, 49 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936614056 Administración nº 4 LLUIS PASCUAL ROCA, 59 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936407539 Administración nº 5 RONDA SANT RAMON, 102 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936523953 Administración nº 6 PAU CASALS, S/N 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936542425 Administración nº 9 GIRONA, 16 LOCAL- 3 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936544451 Administración nº 10 C.C. ALCAMPO-LAS SALINAS, L-72 AVDA. MARINA S/N 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT 936401466 Administración nº 1 SANT JOSEP, 22 08470, SANT CELONI 938671385 Administración nº 2 CARRETERA VELLA, 89 08470, SANT CELONI 938675110 Administración nº 1 DELS POUS, 6 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS 935894742 Administración nº 2 MAJOR, 33 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS 935906329 Administración nº 3 PASEO TORREBLANCA, 12-14 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS 936753803 Administración nº 4 C.C. SAN CUGAT-VÍA AUGUSTA,2-14 L-107A 08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS 935895510 Administración nº 2 SANTA CREU, 2 08980, SANT FELIU DE LLOBREGAT 936667720 Administración nº 3 MARQUESA DE CASTELLBELL, 102 08980, SANT FELIU DE LLOBREGAT 936663636 Administración nº 4 LAUREA MIRO 302-310 08980, SANT FELIU DE LLOBREGAT 936854139 Administración nº 5 REMIGIO GUIX, 4 08980, SANT FELIU DE LLOBREGAT 936665187 Administración nº 1 AVDA. SANT JERONI, 13-15 L-4 08105, SANT FOST DE CAMPSENTELLES 935701209 Administración nº 1 SALLENT, 1 ESQUINA CARRETERA VIC 08272, SANT FRUITÓS DE BAGES 938760216 Administración nº 1 PUIG, 4 08512, SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 938502235 Administración nº 1 MAJOR, 47 08250, SANT JOAN DE VILATORRADA 938726511 Administración nº 1 PLAZA ESPAÑA, 3 08970, SANT JOAN DESPÍ 934771979 Administración nº 2 TORRENT D'EN NEGRE, 4 08970, SANT JOAN DESPÍ 933731450 Administración nº 1 BONAVISTA, 6 08960, SANT JUST DESVERN 933711194 Administración nº 1 Pº CID CAMPEADOR, 29 08810, SANT PERE DE RIBES 938143620 Administración nº 2 DE LA TORRETA, 36 L- 6A 08810, SANT PERE DE RIBES 938964826 Administración nº 1 MANZANILLO, 34 08395, SANT POL DE MAR 933515003 Administración nº 1 BARCELONA, 78 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS 937210043 Administración nº 2 C.C. ALCAMPO LOCAL 14 .AUTOPISTA C-58 SDA.SABADELL 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS 937211080 Administración nº 1 TARRAGONA, 9 08770, SANT SADURNI D' ANOIA 938910411 Administración nº 1 GRAN, 54 08295, SANT VICENÇ DE CASTELLET 938332416 Administración nº 1 PLAZA DE CATALUNYA, 3 08620, SANT VICENÇ DELS HORTS 936564969 Administración nº 2 SANT JOSEP,72 08620, SANT VICENÇ DELS HORTS 936560583 Administración nº 1 SAGARRA, 15 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET 934661193 Administración nº 2 MOSEN JACINTO VERDAGUER, 123 08922, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933922203 Administración nº 4 SAN JUSTO, 14 08922, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933863436 Administración nº 5 AVDA. PALLARESA, 90 L-9 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933920314 Administración nº 6 AV. CATALUÑA, 45 08924, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933916747 Administración nº 7 FLORENCIA, 63 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933921154 Administración nº 8 RELOJ, 68 08923, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933916800 Administración nº 10 AV. STA COLOMA, 17 TDA.4 08922, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933866070 Administración nº 13 MASSANET, 55 08922, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933915145 Administración nº 14 AV. CATALUÑA, 1 08924, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933910803 Administración nº 15 SAN CARLOS,7 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933862443 Administración nº 17 AMAPOLAS, 42 (AC.AV.BANUS BAJA,62 L.1) 08923, SANTA COLOMA DE GRAMENET 933852351 Administración nº 18 AVDA. SANTA COLOMA, 13 08922, SANTA COLOMA DE GRAMENET 931274275 Administración nº 19 SANT SILVESTRE, 32 08922, SANTA COLOMA DE GRAMENET 937073114 Administración nº 20 RAFAEL CASANOVA, 101 08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET 934185901 Administración nº 1 CARRETERA DE VALLS, 6 08710, SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 938044457 Administración nº 1 MAJOR, 60 08460, SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 938480551 Administración nº 1 LUIS MILLET, 1 08130, SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 935742054 Administración nº 1 C.C. SUSANNA. L-11. CRTA. NACIONAL KM. 673 08398, SANTA SUSANNA 937677066 Administración nº 2 SANT FRANCESC, 44 08870, SITGES 938944151 Administración nº 3 CAMI DELS CAPELLANS, 17 08870, SITGES 938944100 Administración nº 1 PASEO DE LA RIERA, 72 08329, TEIÀ 935555871 Administración nº 3 RAMBLA D'EGARA, 140, L-2 08221, TERRASSA 937332225 Administración nº 5 RAVAL DE MONTSERRAT, 52 08221, TERRASSA 937805512 Administración nº 6 RAMBLA D'EGARA, 193 08224, TERRASSA 937891610 Administración nº 7 CERVANTES, 99 08221, TERRASSA 937806355 Administración nº 8 PZA. DEL TRIOMF, 19 08225, TERRASSA 937357832 Administración nº 9 TARREGA, 4 08227, TERRASSA 937861404 Administración nº 10 AV. BARCELONA, 232 08222, TERRASSA 937863254 Administración nº 11 AV. JACQUARD, 103 08222, TERRASSA 937854236 Administración nº 13 C.C. CARREFOUR, L-12 AUTOPISTA C-58, KM 17,8 08228, TERRASSA 937310066 Administración nº 14 RAMBLA D'EGARA, 47 08224, TERRASSA 937803438 Administración nº 15 JOSEP TARRADELLAS, 15 08225, TERRASSA 937883158 Administración nº 16 RUTLLA, 23 08221, TERRASSA 937840718 Administración nº 17 SOLSONA, 3 08227, TERRASSA 937843838 Administración nº 19 MOSSEN ANGEL RODAMILANS, 163 BAJO 2º 08222, TERRASSA 931923707 Administración nº 20 FRANCES SALVANS, 35 B 08225, TERRASSA 937357855 Administración nº 21 COLON, 313 08223, TERRASSA 937315203 Administración nº 22 AVDA. DE BEJAR, 182 LOCAL-7 08225, TERRASSA 937350481 Administración nº 23 C.C.CARREFOUR, L-20 C/ EXTREMADURA, S/N 08227, TERRASSA 937851672 Administración nº 24 RAMBLA DE FRANCESC MACIÁ, 106 08226, TERRASSA 937835950 Administración nº 25 C.C. PARC VALLES AVDA. TEXTIL, S/N (KIOSCO) 08223, TERRASSA 938549793 Administración nº 26 FONT VELLA, 82 08221, TERRASSA 937312001 Administración nº 1 PASSATGE FRANCESC MORAGAS, 4 08391, TIANA 933954428 Administración nº 1 BARCELONA, 53 08551, TONA 938870217 Administración nº 1 PLAZA ESGLESIA, 5 BIS 08490, TORDERA 937650079 Administración nº 1 DEL PONT, 14 08570, TORELLÓ 938590657 Administración nº 3 SAN MIGUEL, 23 08570, TORELLÓ 938504211 Administración nº 1 MAJOR, 548 08759, VALLIRANA 936830761 Administración nº 1 RAMBLA DEL CARMEN, 35 08500, VIC 938890798 Administración nº 2 VERDAGUER, 2 08500, VIC 938861692 Administración nº 3 MANLLEU 48 08500, VIC 938863623 Administración nº 4 NOU, 33 08500, VIC 938861184 Administración nº 1 PL DE VILADECANS, 1,LOCAL 2 08840, VILADECANS 936378432 Administración nº 2 CATALUNYA, 40 08840, VILADECANS 936375339 Administración nº 4 AV.CAN BATLLORI,16 08840, VILADECANS 936375269 Administración nº 5 ANGEL ARAÑO, 42 BAJOS 08840, VILADECANS 936582290 Administración nº 6 SAN JUAN, 1 08840, VILADECANS 936591582 Administración nº 7 C.C. VILAMARINA, AVDA. SIGLOXXI, 6LOC K-O46 08840, VILADECANS 936476772 Administración nº 8 VIRGEN DE MONSERRAT, 103 08840, VILADECANS 933486308 Administración nº 1 LA PARELLADA, 28-30 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 938920895 Administración nº 2 JAUME BALMES, 26 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 938171570 Administración nº 3 INDUSTRIA, 11 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 938920703 Administración nº 4 IGUALADA, 64 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 938181576 Administración nº 1 JAUME BALMES, 21 08788, VILANOVA DEL CAMÍ 938062510 Administración nº 2 CARRER JOSEP COROLEU, 48-B BAJO 08800, VILANOVA I LA GELTRÚ 938165689 Administración nº 3 RAMBLA PRINCIPAL, 2 08800, VILANOVA I LA GELTRÚ 938930253 Administración nº 4 AVDA. FRANCESC MACIA, 13 08800, VILANOVA I LA GELTRÚ 938930925 Administración nº 6 RAMBLA JOSEP TOMAS VENTOSA, 21 08800, VILANOVA I LA GELTRÚ 938151345 Administración nº 7 FRANCESC MACIÁ, 75 (BAJO DERECHA) 08900, VILANOVA I LA GELTRÚ 938531773 Administración nº 1 ANSELM CLAVE, 1 08339, VILASSAR DE DALT 937509827 Administración nº 2 NARCIS MONTURIOL, 51 08340, VILASSAR DE MAR 937590909

Recuerda que podrás seguir el sorteo en directo a través de la web de SPORT.