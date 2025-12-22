EN DIRECTO
LOTERÍA NAVIDAD
Sorteo de Lotería de Navidad 2025, El Gordo en directo: Comprobar todos los premios, la pedrea y última hora del sorteo en vivo
Este lunes 22 de diciembre de 2025 se celebra uno de los sorteos más esperados del año
Sigue en directo en SPORT la última hora del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con toda la información sobre el Gordo y el resto de premios.
¿Cómo puedo cobrar un décimo de Navidad por Bizum si es compartido?
Todas aquellas personas afortunadas en la Lotería de Navidad podrán cobrar directamente el décimo en cualquier punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado si son premios inferiores a 2.000 euros, y lo podrán hacer a través del móvil y sin necesidad de efectivo. En el caso de querer recibir el premio a través de Bizum tendrán que seguir estos pasos.
¡Sale el primer cuarto premio!
Ya se conoce el número del primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025. El número afortunado es el 78.477, y ha sido cantado a las 09:53 horas.
Coque de 'La que se Avecina' pudo ser actor gracias al sorteo de la Navidad
Coque, conocido como Nacho Guerreros, tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación, pero no pudo apostar por ello al 100%, ya que le faltaban recursos.
El actor trabajó de camarero en Madrid, mientras lo compaginaba con sus estudios. Sin embargo, en el año 2002 su familia ganó 'El Gordo' de la Lotería de Navidad con el número 08.103. Habían comprado varios décimos ganadores y gracias a ello, Guerreros pudo dejar su puesto de trabajo y dedicar todo su tiempo a cumplir su sueño.
Comprobar premios de la la Lotería de Navidad 2025
Además del ansiado 'Gordo', dotado con 400.000 euros por décimo, hay numerosos premios adicionales que también permiten obtener un importante pellizco. Si quieres conocer la fortuna de tu décimo puedes consultarlo en el comprobador oficial de décimos de la Lotería de Navidad de Prensa Ibérica que te dejamos a continuación.
¿Cuándo se pueden cobrar los premios?
Como es habitual, esta misma tarde, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, se comenzarán a abonar los premios.
¿Cuántas tablas hay en la Lotería de Navidad?
En estas tablas se colocan tanto los premios como los números asociados a cada uno de ellos. En total se utilizan 10 tablas, cada una compuesta por 10 alambres, con una capacidad de hasta 20 bolas por alambre, pudiéndose colocar un máximo de 200 bolas en cada una.
¡Finaliza la primera tabla del sorteo!
Se acaba la primera tabla con un Segundo Premio muy tempranero que ha recaído en el número 70048. Quedan nueve más y se ha realizado un cambio de niños y niñas para dar comienzo a la segunda tabla.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuánto se gana en neto si toca el segundo premio?
Los afortunados del Segundo Premio han ganado 125.000 euros por cada décimo. De estos, Hacienda se queda con un 20% del premio, aunque los 40.000 euros están libres de impuestos. Por lo tanto, al décimo se le restará 17.000 euros y el agraciado obtendrá 108.000 euros limpios.
Dónde ha caído el segundo premio
El segundo premio ha caído íntegramente en Madrid, concretamente en la administración número 16 situada en la calle Barquillo, 10.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuánto se gana si toca el segundo premio?
Los afortunados que tengan el número 70.048, han ganado 125.000 euros por cada décimo. En caso de que sea compartido, recibirá 6.250 euros por euro invertido.
