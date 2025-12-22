Lotería de Navidad 2025: A partir de qué cantidad hay que declarar los premios en la Renta

La mayoría de los grandes premios de la Lotería de Navidad de 2025 han salido temprano. El Gordo, de hecho, se ha cantado antes de las 11 horas, algo que contrasta con la edición del año anterior, que salió más allá de las 13 horas.

La Agencia Tributaria es una de las entidades que más atentas están a los números beneficiados con algunos de los premios, ya que algunos de lo agraciados hoy tendrán que declarar el premio en la próxima declaración de la Renta, aunque no todos.

Lotería de Navidad 2025. / Manuel Bruque / EFE

Así, solamente hay que registrar aquellas ganancias que sea igual o que superen los 40.000 euros, hasta esa cantidad, los premios están exentos de impuestos. Además, en los casos en los que los premios sean superiores, en los más grandes "solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe", según indica la web de la misma Agencia Tributaria.

Cabe destacar que las cantidades superiores a este umbral se tributan con un porcentaje especial: "Por ejemplo, un premio de 100.000 euros, tributaría al 20% sobre 60.000 euros (100.000 - 40.000), por lo que se practicaría una retención de 12.000 euros y se percibirían 88.000 euros".

La ley permite eximir de impuestos los primeros 40.000 euros. / ·

La legislación también contempla que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) deberá identificar a los ganadores de aquellos premios que sí que deben someterse a gravamen, independientemente de si el décimo premiado se haya obtenido de manera individual o conjuntamente.

En estos casos, se debe distribuir la parte exenta de impuestos entre todos los jugadores en función del porcentaje de participación. Un dato importante es que el encargado del reparto del premio "deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación".

Lotería de Navidad 2025. / Eduardo Parra / Europa Press

El premio Gordo se salda con 400.000 euros al décimo premiado, mientras que el segundo beneficia con 125.000 euros y el tercero con 50.000 euros, siendo estos los premios que sí que deberían declararse.

Sin embargo, en el caso de los cuartos y quintos premios, que otorgan 20.000 y 6.000 euros a los décimos agraciados respectivamente, quedan completamente exentos de impuestos y se pueden disfrutar de manera íntegra.