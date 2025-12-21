Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Villarreal - FC Barcelona dónde verVillarreal - BarcelonaReal Madrid - SevillaLesión PedriMarko DmitrovicPartidos suspendidos CatalunyaRaphinhaClasificación LaLigaAnder BasurtoFerrero AlcarazPedriMercado de FichajesSandor MartínVillarreal - Barcelona horarioVillarreal - Barcelona alineacionesAlavés - Barcelona Copa de la ReinaLotería de Navidad 2025 directoAtlético Baleares - Barça AtlèticRivales Barça CopaCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Gonzalos BernardosLotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin
EN DIRECTO

EN DIRECTO

LOTERÍA NAVIDAD

Lotería de Navidad 2025, en directo: fecha, horario del sorteo, hasta cuándo se puede comprar décimos y última hora

El próximo lunes 22 de diciembre de 2025 se celebra uno de los sorteos más esperados del año

Lotería Navidad 2025

Lotería Navidad 2025 / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Empieza la cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los eventos más esperados del año en España. El sorteo se llevará a cabo el próximo lunes 22 de diciembre de 2025 y empezará a las 9:00 horas desde el Teatro Real de Madrid, donde se repartirán más de 2.772 millones de euros.

Sigue en directo en SPORT la última hora del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con toda la información sobre el Gordo y el resto de premios:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL