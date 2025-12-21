EN DIRECTO
LOTERÍA NAVIDAD
Lotería de Navidad 2025, en directo: fecha, horario del sorteo, hasta cuándo se puede comprar décimos y última hora
El próximo lunes 22 de diciembre de 2025 se celebra uno de los sorteos más esperados del año
Empieza la cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los eventos más esperados del año en España. El sorteo se llevará a cabo el próximo lunes 22 de diciembre de 2025 y empezará a las 9:00 horas desde el Teatro Real de Madrid, donde se repartirán más de 2.772 millones de euros.
Sigue en directo en SPORT la última hora del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con toda la información sobre el Gordo y el resto de premios:
Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025
Para calentar motores: este es el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025. El presidente de la SELAE, Jesús Huerta, explicó que el anuncio de este año tiene forma de cuento de Navidad: "Son historias donde suceden a veces, los acontecimientos menos probables o incluso imposibles", y que "resaltan, a través de sentimientos inmateriales, las cosas más importantes de la vida".
¡Buenos días! Empieza la cuenta atrás para la Lotería de Navidad
Ya está en marcha el directo de SPORT de la Lotería de Navidad, cuyo sorteo se celebrará mañana, lunes 22 de diciembre, a partir de las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid. Millones de personas seguirán con atención el evento, con la ilusión de que la suerte les sonría y puedan llevarse 'El Gordo', premiado con 400.000 euros por décimo.
