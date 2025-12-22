Lista completa de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025

Ha llegado el día más esperado para la mayoría de los españoles: el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025. El sorteo se llevará a cabo esta mañana desde el Teatro Real de Madrid, donde se repartirán un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, debido a que se repartieron 2.702 millones.

Lista completa de todos los premios

Quedan pocas horas para que se conozcan los números premiados, pero primero de todo hay que tener en cuenta todos los premios que reparte la Lotería de Navidad y la cantidad que reparte cada uno. Esta es la lista completa:

'El Gordo', primer premio: 4.000.000 de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo .

. Segundo premio: 1.250.000 euros a la serie, lo que equivale a 125.000 euros por décimo .

. Tercer premio: 500.000 euros a la serie, lo que equivale a 50.000 euros por décimo .

. Cuartos premios: dos premios de 200.000 euros a la serie, lo que equivale a 20.000 euros por décimo .

. Quintos premios: ocho premios de 60.000 euros a la serie, lo que equivale a 6.000 euros por décimo.

Sobre las pedreas, se reparten en total 1.794 galardones de 1.000 euros a la serie, lo que equivale a 1.000 euros a la serie.

¿Cuánto dinero se queda Hacienda?

Hacienda mete mano en la Lotería de Navidad. Del primer premio se queda con 72.000 euros por décimo, del segundo, 17.000 euros y del tercero, 2.000 euros. Los cuartos y quintos premios, las pedreas y las terminaciones están exentos de impuesto.