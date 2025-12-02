¿Por qué jugamos a la Lotería de Navidad aunque sabemos que es casi imposible ganar?

Cada vez que se acerca la Navidad, un alto porcentaje de la ciudadanía española llega a ese pensamiento de "no me va a tocar... pero por si acaso".

Hablamos de la lotería de Navidad, donde está claro que estadísticamente es tan extremadamente improbable que sería como tirar el dinero. Y lo sabemos todos, pero aun así lo seguimos haciendo, y como hemos mencionado al principio del artículo, no pocas personas. Pero ¿a qué se debe esto? Eso es lo que vamos a estudiar a continuación desde un punto de vista psicológico.

Para empezar, comprar un décimo es, en realidad, soñar durante un tiempo. Imaginar hasta el día de la lotería con una vida sin hipotecas, sin jefes, llena de viajes, y mejorando la vida de las personas que amamos. Aunque parezca absurdo, el cerebro interpreta esos pensamientos como una pequeña recompensa emocional, por lo que ya tiene algo de valor el simple hecho de comprar un décimo (al menos, psicológicamente hablando).

Pero también entran en juego los sesgos cognitivos. Está el sesgo del optimismo, cuando pensamos que podría tocarnos cuando las probabilidades son extremadamente bajas. O la falacia del jugador, cuando pensamos que "este número lleva sin salir mucho tiempo, seguro que ahora sale".

También creemos que elegir el número influye en el resultado que vamos a tener. Todo esto combinado nos hace sentir que la lotería es mucho menos aleatoria de lo que realmente es.

Y por último, también se junta un factor social: la tradición y el FOMO. La lotería de Navidad en España es un ritual sociocultural asombroso. Si todos tus compañeros de trabajo compran un billete, tú también vas a hacerlo. La lotería es uno de los pocos actos de consumo donde lo social pesa más que lo racional. Además, compartir un número crea una especie de micro-comunidad, una alianza que hace que, se gane o no, se viva como algo colectivo.

Dicho esto, ¿tú por cuál de todos estos motivos crees que comprarás la lotería? Sea cual sea, te deseamos la mayor de las suertes.