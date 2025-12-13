José Elías, multimillonario, sobre la lotería de Navidad: "No compro, no estoy de acuerdo en cómo se reparte"

Se acercan unas fechas clave del año, en las que todas las familias se reúnen en sus casas para celebrar la Navidad. Son días especiales, llenos de encuentros, tradiciones y momentos compartidos alrededor de la mesa. Además de las celebraciones navideñas, estas fechas invitan a hacer balance de lo vivido durante el año. En este caso, muchas personas aprovechan para recordar cómo ha sido 2025, tanto a nivel personal como colectivo.

Junto a la Navidad, también se aproxima una de las citas más esperadas en España: el sorteo de la Lotería de Navidad. Cada año, millones de personas siguen el evento con la esperanza de que la suerte les sonría.

Este año, el sorteo se celebrará el 22 de diciembre, que caerá en lunes. Como es tradición, tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid y comenzará a primera hora de la mañana. Durante varias horas, los niños de San Ildefonso serán los encargados de cantar los números y los premios, en una ceremonia que se ha convertido en todo un símbolo de estas fechas.

José Elías, totalmente en contra

Sin embargo, no todo el mundo comparte el entusiasmo por la lotería. José Elías, por ejemplo, asegura que nunca ha comprado un décimo, a pesar de que afirma que ya le ha tocado en tres ocasiones por pura probabilidad. "Yo nunca he comprado lotería. Básicamente, a mí me ha tocado ya tres veces. Es una cuestión de probabilidades. No estoy de acuerdo con cómo se publicita la lotería ni cómo se reparten las comisiones con los loteros. Creo que es un negocio del estado de pu*****. Los loteros son un colectivo que está supermaltratado y si se repartiera mejor te diría por los loteros que por la lotería en sí", afirma José Elías.

Elías critica duramente la forma en que se publicita la lotería y el reparto de las comisiones, señalando que considera que los loteros son un colectivo maltratado y que el sistema no está bien equilibrado.

Además, sostiene que, incluso cuando se gana un premio importante, el beneficio real es limitado debido a los impuestos. "Encima, si te toca el premio, son cuatro perras, además es como el engaño del siglo, tienes que pagar la mitad del premio. Por eso me voy al bingo y gano más", dice.