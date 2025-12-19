Jaime Martínez Tascón, asesor financiero, advierte a los ganadores de la Lotería de Navidad: "Muchas personas entran en una espiral de malas inversiones"

Quedan pocos días para celebrar el sorteo de la Lotería de Navidad. Este próximo lunes, 22 de diciembre, miles de españoles se sentarán frente al televisor con la esperanza de ganar El Gordo. En este caso, los afortunados recibirán 400.000 euros por décimo.

No obstante, los economistas alertan sobre los posibles riesgos de tomar malas decisiones con el premio. Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inveretik, ha destacado la importancia de "no tomar decisiones precipitadas".

El asesor financiero advierte que "muchas personas entran en una espiral de malas inversiones, gastos excesivos y proyectos irracionales que les llevan a la ruina" después de ganar un premio económico.

Aunque resulte tentador, es fundamental tener la "mente fría". De hecho, el experto finanzas resulta que "el verdadero premio no es solo ganar la Lotería sino saber gestionar lo que viene detrás".

El docente apunta que "pocos acontecimientos en este país tan polarizado generan tanta unión, alegría e ilusión como la Lotería de Navidad". Sin embargo, es fundamental reflexionar sobre la gestión del premio.

"Lo primero y más inmediato es hacer cuentas con Hacienda", explica el financiero. Según la normativa, los 40.000 euros iniciales están exentos de tributación. A partir de esta cantidad, el resto del premio tributa al 20%.

Por lo tanto, la Agencia Tributaria retiene 72.000 euros del premio Gordo. Es decir, el ganador recibe 328.000 euros por décimo: "Ojo, la exención de los 40.000 euros se aplica al décimo, no a cada uno de los agraciados en caso de que se trate de un décimo compartido".

Posteriormente, Martínez recomienda priorizar el pago de deudas: "Conviene cancelar aquellas que sean caras, con un tipo de interés alto o totalmente innecesarias", insiste el asesor.

En cuanto la inversión, el profesor aconseja productos muy seguros como "cuentas corrientes, deuda pública, depósitos a plazo fijo o fondos de inversión de riesgo muy bajo". Finalmente, "las inversiones inmobiliarias también son una posibilidad, pero siempre buscar inversiones atractivas, no comprar por comprar", sentencia el divulgador.