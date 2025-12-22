¿A qué hora sale El Gordo de la Lotería de Navidad? Esta es la franja en la que más veces ha salido

Quedan pocas horas para que dé comienzo el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid a las 9:00 horas. Durante toda la mañana, los españoles estarán pendientes del sorteo para descubrir si se llevan 'El Gordo', cuyo premio asciende a 400.000 euros por décimo.

No toda la sociedad española podrá seguir el sorteo minuto a minuto, por lo que muchas personas buscan en internet a qué hora suele salir El Gordo de la Lotería de Navidad. Evidentemente, no existe una hora fija, ya que depende completamente de la suerte.

Siempre se sabe a qué hora empieza, pero nunca cuándo finalizará. Según sorteos anteriores, se estima que dura aproximadamente desde las 9:00 hasta entre las 13:00 y las 14:00 horas.

¿A qué hora sale El Gordo de la Lotería de Navidad?

En los últimos años, la franja horaria en la que más veces los niños de San Ildefonso han cantado 'El Gordo' es entre aproximadamente las 11:00 y las 12:15 horas de la mañana.

El Gordo más madrugador de la historia salió en 2004, a las 9:05 horas, apenas iniciado el sorteo. Por su parte, el más tardío fue en 2023, a las 13:17 horas, ya muy cerca del cierre del sorteo.

Ainhoa Rosero Gómez Limbaga canta el tercer premio, el número 11.840 durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España) / Archivo

¿Por dónde se puede seguir el sorteo?

El Sorteo Extraordinario de Navidad se podrá seguir en La 1 de Televisión Española a partir de las 9:00 horas. También, puedes seguir la emisión en directo en SPORT.es, donde iremos contando minuto a minuto todo lo que sucede en el Teatro Real y todos los décimos premiados.