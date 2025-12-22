LOTERÍA NAVIDAD
A qué hora empieza la Lotería de Navidad de 2025
El Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los acontecimientos más esperados del año
🔴 Sigue en Directo el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025
Esta noche, la mayoría de los españoles han soñado en tener entre sus manos el número de 'El Gordo', que está dotado en 400,000 euros, que finalmente se convierten en 328.000 euros netos, ya que Hacienda retiene 72.000 euros en impuestos. La suerte está echada, y ahora solo falta esperar que empiecen a girar las bolas.
Es una evidencia de que el Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los acontecimientos más esperados del año en España. El sorteo arrancará a las 9:00 horas desde el Teatro Real de Madrid, aunque a partir de las 8:30 horas se constituirá la mesa presidencial que será quien autorizará el comienzo del sorteo.
Siempre se conoce la hora de inicio, pero nunca cuándo finalizará. Normalmente, se estima que dura aproximadamente hasta las 13:30 horas, aunque 'El Gordo' suele salir históricamente sobre las 11:30 horas. Habrá que estar atentos desde el inicio del sorteo.
¿Por dónde se puede seguir el sorteo en TV?
La Lotería de Navidad se puede seguir en La 1 de Televisión Española a partir de las 8:00 horas con la retransmisión de Sandra Daviú y Blanca Benlloch, por octava vez consecutiva juntos.
Todas aquellas personas que no puedan encender la televisión porque se encuentran en el trabajo podrán seguir la emisión en directo en SPORT.es, donde iremos contando minuto a minuto todo lo que sucede en el Teatro Real y todos los décimos premiados. ¡Os esperamos!
