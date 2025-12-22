¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad 2025?

La Lotería Nacional celebró su primer sorteo el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz, en un contexto marcado por la guerra contra las tropas francesas. Aquel sorteo nació como una vía para recaudar fondos destinados a la campaña militar y el premio mayor recayó en el número 03604, dotado con 4.000 reales.

Más de dos siglos después, este juego de azar se ha consolidado como una de las tradiciones más consolidadas en España. Entre todos sus sorteos, el de Navidad destaca como el más emblemático y esperado. Cada 22 de diciembre, millones de personas siguen el evento con ilusión, soñando con que la suerte les sonría.

En la edición de este año, el Sorteo de la Lotería de Navidad distribuirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra récord. El Gordo, el premio más codiciado, repartirá 4 millones de euros por serie, lo que supone 400.000 euros por cada décimo agraciado.

Muchas personas esperan hasta el último momento para adquirir su décimo, pero es importante tener en cuenta que existe una fecha y hora límite para comprarlo.

Como cada año, los boletos se pueden adquirir en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado hasta el día anterior al sorteo, es decir, el 21 de diciembre a las 21 horas, aunque este horario puede variar según el cierre de cada establecimiento.

En el caso de la compra por Internet, las ventas estuvieron disponibles hasta el domingo a las 22 horas, momento en el que se cerraron definitivamente.

Por lo tanto, este lunes, 22 de diciembre, día en el que se celebra el Sorteo de Navidad, ya no es posible adquirir ningún décimo.