¿Hasta qué hora abren las administraciones de Lotería para comprar un décimo de Navidad 2025?

El 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España en Cádiz. Se organizó con el objetivo de obtener ingresos para la campaña militar contra los franceses, y el Gordo recayó en el número 03604, con un premio de cuatro mil pesetas.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país. Entre sus sorteos, el Sorteo de Navidad es, sin duda, uno de los eventos más esperados del año. Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen con ilusión el sorteo, con la esperanza de convertirse en los afortunados ganadores del Gordo.

En la edición de este año, el sorteo de la Lotería de Navidad repartirá 2.590 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. El Gordo otorgará 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

Muchas personas esperan hasta el último momento para adquirir su décimo, pero es importante tener en cuenta que existe una fecha y hora límite para comprarlo.

Como cada año, los boletos se pueden adquirir en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado hasta el día anterior al sorteo, es decir, el 21 de diciembre a las 21 horas, aunque este horario puede variar según el cierre de cada establecimiento.

Si prefieres comprar el décimo por Internet, podrás hacerlo hasta el mismo domingo a las 22:00 horas, momento en el que se cerrarán definitivamente las ventas online.