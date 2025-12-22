Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Números premiados LoteríaLotería Navidad directoSorteo LoteríaGordo Loteria NavidadDavid DaiberRosell NegreiraFernando RoigAlcaraz FerreroComprobar Lotería NavidadDónde ver Copa ÁfricaDani AlvesÁlvaro CortésTerminación cuarto premio LoteríaClasificación LaLigaAndreu MartínezLesión ChristensenLesión KoundéFichajes BarçaLesión PedriAudios VARAnder BasurtoMercado de FichajesCopa África hoyManolo LamaRally Dakar 2026Gonzalos BernardosSeguridad Social
instagramlinkedin

LOTERÍA NAVIDAD

Dónde se han vendido los quintos premios del Sorteo de Navidad 2025

Los décimos agraciados con el quinto premio son el 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669

Primer quinto premio: 23.112

Primer quinto premio: 23.112

Sara Fernández

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha llegado este 22 de diciembre de 2025 al Teatro Real de Madrid. Durante el día de hoy, millones de españoles esperan escuchar su décimo cantado por los niños de San Ildefonso, delante de la radio y la televisión.

En 2025, la Lotería de Navidad reparte 2.772 millones de euros en premios. En este contexto, ya se conocen los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Los números afortunados son: 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669.

Dónde se han vendido los quintos premios de la Lotería de Navidad

  • 23.112: Andorra, Zaragoza, Granada, Plasencia, Bilbao, Barcelona, Castro Urdiales, Campo de Criptana, Porqueres, Usurbil, Madrid, San Pedro del Pinatar, Béjar, Alaquàs, Manises, Alfara del Patriarca y Palma de Mallorca.
  • 60.649: Roquetas de Mar, Málaga, Pontevedra, Las Palmas, Vitoria-Gasteiz, Torrevieja, Gijón, Almendralejo, Montgat, Viladecans, Santander, Cuenca, Fraga, San Lorenzo del Escorial, Madrid, San Sebastián de los Reyes, Torremolinos, Ourense, Illa de Arousa, Sanxenxo, Sevilla, Toledo, Plasencia, Zaragoza, Laguna de Duero, Cádiz y Huesca.
  • 77.715: Aranda de Duero, Zaragoza, Elda, San Lorenzo del Escorial, Fisterra, Villanueva de la Serena, Madrid, Pamplona, Mérida, Palma de Mallorca, Guadalajara, Aguilar de Campo, Miajadas, Benidorm, Carroca, Brihuega, San Sebastián, San Pedro del Pinatar, Manises, Alaquàs, Torrevieja, Orihuela, Cabañuelas, Albox, Gijón, Oviedo, Barcelona, El Prat de Llobregat, Cádiz, Cáceres, Huelva, Benasque, Linares, Úbeda, Jamilena, Castillo del Romeral, Yaiza, Lugo, Leganés, Móstoles, Málaga, Torremolinos, Torrequebrada, Salvaterra de Miño, O Porriño, Vigo, Morón de la Frontera, Granadilla de Abona, Illa de Arousa, Puerto de la Cruz, Xirivella, Leioa y Balmaseda.
  • 25.412: Málaga, Madrid, Almería, Salamanca, Morón de la Frontera, Zaragoza y Maracena.
  • 61.366: Madrid, Albacete, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Granada, Huelma, Guijuelo, Gandía, Arroyo de la Encomienda, Zamora, Xinzo de Lima y Ourense.
  • 94.273: Monzón, Torrejón de Ardoz y Alcañiz.
  • 41.716: Madrid, Arganda del Rey, Segovia, Murcia, Sevilla, San Sebastián, Algete, Caravaca de la Cruz, Ourense, Tarragona y Toledo.
  • 18.669: Alcoy, Las Torres de Cotillas, Granada, San Vicente del Raspeig y Algemesí.

Cuánto se llevan los ganadores de los quintos premios de la Lotería de Navidad

En este caso, los jugadores agraciados con un quinto premio han ganado 6.000 euros por cada décimo. Si el billete es compartido, o se trata de una participación, recibirá 300 euros por cada euro jugado. El quinto premio de la Lotería de Navidad reparte 60.000 euros por serie en 2025.

Cuánto debe pagar a Hacienda el ganador del quinto premio de la Lotería de Navidad

A diferencia del Gordo, el segundo y el tercer premio, los quintos premios están libres de impuestos. Hacienda solo retiene un 20% de los premios superiores a los 40.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Aproximaciones, centenas y terminaciones de los quintos premios de la Lotería de Navidad

En este caso, los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no ofrecen reintegros. Tan solo perciben una cantidad del premio los números vinculados con el primer, segundo y tercer premio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL