Dónde se han vendido los números 78477 y 25508, cuartos premios del Sorteo de Navidad 2025

Hoy se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Durante este lunes, 22 de diciembre, millones de españoles se sientan frente al televisor y la radio, con la esperanza de que los niños de San Ildefonso canten el número de su décimo.

En esta edición, la Lotería de Navidad 2025 reparte 2.772 millones de euros en premios. Ya se conocen los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025, los números afortunados son el 78.477 y el 25.508.

Dónde se han vendido los cuartos premios de la Lotería de Navidad

El primero de estos dos premios ha sido contado a las 09:53 horas y ha caído muy repartido. La combinación ha caído en las localidades de: Cazorla, Getafe, Badalona, Mislata, Burgos, Leioa, Olot, Segovia, Toledo y Alaquàs, Mislata, Valencia y San Lorenzo del Escorial y Madrid.

El segundo cuarto premio ha sido cantado a las 12:36 horas y también ha salido por varias provincias de España. Los municipios agraciados son: Moraira, Málaga, Ubrique, Chinchón, Benidorm, Pedreguer, Almería y Barcelona, Madrid, Arenys de Mar, Sant Boi de Llobregat, Villarcayo, Madrigal de la Vera, Santander, Jaén, Sort, Madrid, Ourense, Toledo, La Matanza de Acentejo, Manises y Arroyo de la Encomienda.

Cuándo se llevan los ganadores de los cuartos premios de la Lotería de Navidad

En ambos casos, los afortunados portadores del cuarto premio han ganado 20.000 euros por cada décimo. Si el boleto fuera compartido, o una participación, recibirá 1.000 euros por euro jugado. El cuarto premio de la Lotería de Navidad reparte 200.000 euros por serie en 2025.

Cuánto deben pagar a Hacienda los ganadores de los cuartos premios de la Lotería de Navidad

A diferencia del Gordo, el segundo y el tercer premio, el cuarto premio está libre de impuestos. Hacienda solo retiene un 20% de los premios superiores a 40.000 euros.

Aproximaciones, centenas y terminaciones de los cuartos premios de la Lotería de Navidad

En este caso, los números que comiencen por 255 y 784 obtienen 100 euros al décimo como centena. El cuarto premio no ofrece reintegro por sus dos últimas cifras, ni por las aproximaciones.