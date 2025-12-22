El Gordo de la Lotería de Navidad cae en una escuela de fútbol de La Bañeza

El Gordo de Navidad ha sonreído a uno de los pueblos más castigados por los incendios en el último año. La Bañeza, una de las zonas de León en la que el fuego causó mayores estragos, ha celebrado este lunes 22 de diciembre la consecución del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado.

El 79.432, número agraciado del sorteo, fue uno de los más vendidos en La Bañeza, donde se repartieron 117 series en una administración cercana a la plaza del Obispo Alcolea. El impacto en esta pequeña localidad ha sido sonado, pues 468 millones de euros serán repartidos entre muchas de las familias que figuran entre los apenas 10.000 habitantes de la zona.

Uno de los puntos en los que más se ha celebrado la extracción del número ha sido en una escuela de fútbol base de La Bañeza, que este mismo lunes ha confirmado que distribuyó una gran cantidad de décimos que han sido premiados con El Gordo, lo que supone una importante inyección económica para familias y trabajadores del club.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025. / -

Cada afortunado o afortunada con el número 79432 recibirá un total de 400.000 euros por décimo adquirido. A tratarse de una forma habitual de financiación para este modesto club formativo, son muchas las familias que compraron en su día uno o varios décimos y que hoy celebran la consecución de un importante premio económico.

El 'alegrón' por la consecución de El Gordo llega en un momento inmejorable para La Bañeza, castigada en exceso en los últimos meses tanto por los incendios como por el cierre de la histórica fábrica de Azucarera, que se tradujo en la pérdida de decenas de empleos el pasado mes de julio.