79.432, este es 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2025: dónde ha caído

El Sorteo de Navidad ha distribuido 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. Es uno de los eventos más esperados del año y es que muchos españoles han estado atentos este 22 de diciembre para ser el portador del Gordo y llevarse 400.000 euros.

Ha llegado el momento, a las 10:44 horas de la mañana se ha conocido el número agraciado de 'El Gordo'. Este año ha recaído en el 79.432 y se ha vendido en La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón en León, además de Madrid.

Cuánto se lleva el ganador del primer premio

El afortunado que tenga el número 79.432, ha ganado 400.000 euros por cada décimo. En caso de que sea compartido, recibirá 20.000 euros por euro invertido.

Cabe recordar que Hacienda se queda con un 20% del premio, aunque los 40.000 euros están libres de impuestos. Por lo tanto, al décimo se le restará 72.000 euros y el agraciado obtendrá 328.000 euros limpios.

Números relacionados con 'El Gordo'

En caso de que no te haya tocado el mayor premio, puede que hayas sido agraciado con alguno de los números vinculados:

Número anterior o posterior al Gordo: 2.000 euros por décimo

2.000 euros por décimo 99 números restantes de la centena: 100 euros

100 euros Dos últimas cifras: 100 euros

100 euros Última cifra: reintegro 20 euros

Primer sorteo de la Lotería Nacional en España

El 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España en Cádiz. Se llevó a cabo para obtener ingresos para la campaña militar contra los franceses, y el Gordo cayó en el número 03604, con un premio de cuatro mil pesetas.