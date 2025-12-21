Gonzalo Bernardos, sobre la Lotería de Navidad de 2025: "Hacienda debería descansar algún día"

El Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025 está a la vuelta de la esquina. Los nervios empiezan a aflorar, y todo el mundo habla de la posibilidad de ganar 'El Gordo', dotado en 400.000 euros por décimo. No obstante, Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, ha frenado en seco la ilusión de los españoles en X, antes conocido como Twitter.

En primer lugar, el economista explicó quién fue el principal impulsor del impuesto sobre los premios de este sorteo y por qué este porcentaje sigue vigente en la actualidad: "Fue Cristóbal Montoro en 2013. El impuesto a los premios era del 20%, con la excepción de los primeros 2.500 €. Hasta 2012, el importe premiado era igual al recibido".

Con la llegada de Pedro Sánchez, se han implementado modificaciones en los porcentajes: "Con Pedro Sánchez, el importe exento ha variado de la siguiente manera, 2018: 10.000 €, 2019: 20.000 € y 2020 - 25: 40.000 €. Como curiosidad: el PP gravó más los premios de Lotería que el PSOE".

"Cuando lo introdujo Cristóbal Montoro dijo que era temporal. En otras palabras, cuando el déficit público dejara de ser un problema lo eliminaría. El impuesto, doce años después, sigue allí", compartió en la red social de Elon Musk.

Varios boletos de la Lotería de Navidad / EFE

Bernardos, tajante con Hacienda

Sobre Hacienda, Bernardos ha sido claro: "Al menos, Hacienda debería descansar algún día y con alguna actividad en su afán recaudatorio. La mejor oportunidad es la Lotería de Navidad por su carácter emblemático y la fecha en que se celebra".

El profesor de la Universidad de Barcelona también ha compartido sus propuestas para mejorar el sorteo:

Eliminar los impuestos a los tres primeros premios. Crear un nuevo premio: el Gordísimo, con un importe de 4.000.000 € por décimo, aplicable solo a los décimos que compartan número y serie. Aumentar el precio del décimo en 1 euro (de 20 a 21 €) para financiar el premio Gordísimo. Acortar la duración del sorteo. Cuando salga un número al que le ha tocado la pedrea, extender el premio al número inmediato anterior y al posterior. Dotar al sorteo de mayor emoción, dividiéndolo en cinco partes: En cada parte sale uno de los números que compondrán 'El Gordo'. Establecer dos prórrogas del sorteo: Determinar la posición de cada uno de los números que forman parte de 'El Gordo' y elegir la serie a la que le corresponde el premio Gordísimo.

Bernardos tiene claro que el modelo de la Lotería Nacional de Navidad debe cambiar de cara a los próximos años.