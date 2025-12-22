Dónde escuchar por la radio el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados en España. Cada 22 de diciembre, millones de personas se reúnen para seguir en directo la emocionante extracción de números que podría cambiar sus vidas. Si este año quieres disfrutar del sorteo a través de la radio, te contamos todas las opciones disponibles para que no te pierdas ni un segundo del evento.

¿Qué es el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad?

La Lotería de Navidad es una tradición que se remonta a más de 200 años y es conocida como uno de los sorteos con mayores premios del mundo. El Gordo de Navidad, el premio más esperado, reparte 400.000 euros por décimo. Sin embargo, lo que hace único este sorteo no son solo los premios, sino también su ritual: desde los niños de San Ildefonso cantando los números hasta la atmósfera de emoción que envuelve el evento.

Seguir el sorteo es casi tan importante como participar, y la radio sigue siendo uno de los medios favoritos para vivir la experiencia de principio a fin.

Principales emisoras de radio para seguir el Sorteo de Navidad

Aunque no todas las emisoras emiten el sorteo en directo, algunas se han convertido en referentes para seguir este evento. Aquí te dejamos las opciones más destacadas:

1. Radio Nacional de España (RNE)

RNE es una de las emisoras más populares para seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Como parte del grupo RTVE, ofrece una cobertura completa y profesional, con la misma calidad que La 1 de televisión. Su señal está disponible en todo el territorio español, lo que la convierte en una de las opciones más accesibles.

2. Cadena COPE

La COPE es otra emisora líder que retransmite el sorteo con un programa especial. Sus periodistas comentan en vivo cada número premiado y el ambiente en el Teatro Real, haciendo que la experiencia sea aún más emocionante.

3. Cadena SER

La SER también ha preparado una cobertura en directo del sorteo. Con su red de emisoras y su experiencia en grandes eventos, escuchar el sorteo a través de esta cadena garantiza una experiencia dinámica y entretenida.

4. Onda Cero

Esta emisora también se suma a la retransmisión en directo del Sorteo de Navidad. Si eres habitual de Onda Cero, podrás disfrutar de la emoción del sorteo sin cambiar de canal.

Escuchar el sorteo en línea: una opción práctica

Si prefieres seguir el sorteo a través de internet, hoy en día existen múltiples opciones para disfrutarlo en directo desde tu ordenador o móvil, por ejemplo sigue el sorteo de la lotería en SPORT.

Streaming en las páginas web oficiales

La mayoría de las emisoras mencionadas ofrecen la posibilidad de escuchar sus transmisiones en directo desde sus sitios web. Esto es ideal si no tienes acceso a una radio tradicional o si estás en un lugar con conexión a internet.

Aplicaciones móviles

Muchas emisoras cuentan con sus propias aplicaciones móviles, como RTVE Play o las apps de COPE, SER y Onda Cero. Estas herramientas te permiten escuchar el sorteo estés donde estés, sin interrupciones y con excelente calidad de audio.

Plataformas de radio online

Además, puedes utilizar plataformas como TuneIn o iVoox, que reúnen emisoras de todo el mundo, incluyendo las que retransmiten el Sorteo de Navidad. Solo tienes que buscar el nombre de la emisora y disfrutar del evento en directo.

¿Hasta cuándo puedes comprar décimos de la Lotería de Navidad?

Si aún no tienes tu décimo, recuerda que la venta de boletos para la Lotería de Navidad finaliza el mismo día del sorteo, aunque depende del horario de cada administración. Por lo general, puedes adquirir décimos hasta las 20:00 horas del 21 de diciembre o en la madrugada del 22 en algunas plataformas online.

Consejos para vivir el Sorteo de Navidad al máximo

Sintoniza con antelación: El sorteo comienza a las 9:00 de la mañana, pero es buena idea conectarte un poco antes para asegurarte de no perderte el inicio. Consulta tus números: Ten tus décimos a mano para seguir cada número que se cante. Comparte la experiencia: Disfruta el sorteo con familiares o amigos para vivir juntos la emoción de cada premio.

Escuchar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en directo es una forma única de disfrutar de este evento lleno de tradición y emoción. Ya sea a través de RNE, COPE, SER, Onda Cero o las opciones en línea, tienes múltiples alternativas para seguir cada detalle del sorteo.