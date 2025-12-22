Lotería de Navidad
El equipo de rugby de Arratia, premiado con 14 millones del tercer premio de Navidad
La administración de la calle Lehendakari Aguirre de Igorre tenía consignadas 48 series y tres décimos
EFE
Bilbao
El número 90.693, agraciado con el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad y que ha sido vendido en la localidad vizcaína de Igorre, ha regado con hasta 14 millones al equipo de rugby de Arratia.
La administración de la calle Lehendakari Aguirre de Igorre tenía consignadas 48 series y tres décimos que supondrían más de 24 millones de euros.
Según han confirmado desde la propia administración de Lotería, los jugadores del equipo de rugby del valle de Arratia han sido los grandes agraciados con un total de 14 millones.
