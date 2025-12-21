El economista Niño Becerra sobre la Lotería de Navidad: "Antes podías comprarte 24 casas con el 'Gordo'"

El primer sorteo de la Lotería Nacional en España se celebró el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. Su objetivo era recaudar fondos para la campaña militar contra los franceses, y el premio mayor, conocido popularmente como ‘Gordo’, correspondió al número 03604, con un premio de 4.000 reales.

Desde entonces, el Sorteo de Navidad se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del país. Cada 22 de diciembre, millones de españoles siguen con atención el sorteo, pendientes de los niños de San Ildefonso, con la esperanza de ser afortunados ganadores del 'Gordo'.

Santiago Niño Becerra, economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, se ha pronunciado sobre la Lotería de Navidad.

En declaraciones a 'La Ventana' de Cadena SER, Niño Becerra explicó que, cuando nació el sorteo, el Gordo equivalía "en euros actuales a dos casas en Madrid". Con el paso de los años, la situación mejoró: en 1920, según sus cálculos, un premio del Gordo permitía comprarse hasta 24 casas.

Sin embargo, a partir de la década de 1950, los españoles comenzaron a perder poder adquisitivo. Incluso se planteó reducir los premios para aumentar las ganancias del sorteo.

"Hoy en día, todos sabemos que con un décimo del Gordo recibes 400.000 euros, menos el 20% que retiene Hacienda, y con eso ya no te compras ni una casa”, denunció Niño Becerra, subrayando cómo la inflación y la evolución del mercado inmobiliario han reducido drásticamente el valor real del premio.