Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025 directoSorteo LoteríaVillarreal - BarcelonaAlavés - Barcelona Copa de la ReinaLesión KoundéLesión Christensen1x1 BarçaRoja Renato VeigaPenalti RaphinhaBarcelona - JoventutClasificación LaLigaAndreu MartínezFichajes BarçaDmitrovicLesión PedriViniciusAudios VARLesión ClyburnAnder BasurtoMercado de FichajesCopa África 2025Javi PovesRally Dakar 2026Gonzalos BernardosLotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

LOTERÍA NAVIDAD

Dónde ver en directo la Lotería de Navidad 2025: streaming y canales oficiales

Este lunes 22 de diciembre de 2025 se celebra uno de los sorteos más esperados del año

🔴 Sigue en Directo el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Todo listo para el sorteo de la Lotería de Navidad

Todo listo para el sorteo de la Lotería de Navidad / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los acontecimientos más esperados del año en España. La cuenta atrás ya ha comenzado para que las bolas empiecen a girar en el Teatro Real de Madrid.

Este lunes 22 de diciembre de 2025, millones de personas estarán pendientes del sorteo con la ilusión de que les sonría la suerte y se lleven 'El Gordo', premiado con 400.000 euros por cada décimo.

¿A qué hora empieza el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025?

El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid y empezará a las 9:00 horas, aunque a partir de las 8:30 horas se constituirá la mesa presidencial que será quien autorizará el comienzo del sorteo.

Siempre se sabe a qué hora empieza, pero nunca cuándo finalizará. Según sorteos anteriores, se estima que dura aproximadamente tres horas de pura emoción, durante las cuales los niños del colegio de San Ildefonso no paran de cantar números.

Agraciados con el Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2024 correspondiente al número 75.143 celebran su suerte en la administración donde compraron sus décimos, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Este Quinto Premio ha caído de manera íntegra en Madrid. El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. 22 DICIEMBRE 2024;LOTERÍA;SORTEO;NAVIDAD;DINERO;DÉCIMO;PREMIOS;EUROS Gabriel Luengas / Europa Press 22/12/2024. SORTEO. LOTERIA DE NAVIDAD.Gabriel Luengas;

Agraciados con el Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad / Gabriel Luengas

¿Por dónde se puede seguir el sorteo en TV?

El Sorteo Extraordinario de Navidad se podrá seguir en La 1 de Televisión Española a partir de las 9:00 horas, aunque a partir de las 8:00 horas empezará la retransmisión, que estará conducida por Sandra Daviú y Blanca Benlloch, por octava vez consecutiva juntas.

Todas aquellas personas que no puedan encender la televisión porque se encuentran en el trabajo podrán seguir la emisión en directo en SPORT.es, donde iremos contando minuto a minuto todo lo que sucede en el Teatro Real y todos los décimos premiados. ¡Os esperamos!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL