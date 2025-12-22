Dónde ver en directo la Lotería de Navidad 2025: streaming y canales oficiales

El Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los acontecimientos más esperados del año en España. La cuenta atrás ya ha comenzado para que las bolas empiecen a girar en el Teatro Real de Madrid.

Este lunes 22 de diciembre de 2025, millones de personas estarán pendientes del sorteo con la ilusión de que les sonría la suerte y se lleven 'El Gordo', premiado con 400.000 euros por cada décimo.

¿A qué hora empieza el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025?

El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid y empezará a las 9:00 horas, aunque a partir de las 8:30 horas se constituirá la mesa presidencial que será quien autorizará el comienzo del sorteo.

Siempre se sabe a qué hora empieza, pero nunca cuándo finalizará. Según sorteos anteriores, se estima que dura aproximadamente tres horas de pura emoción, durante las cuales los niños del colegio de San Ildefonso no paran de cantar números.

Agraciados con el Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad / Gabriel Luengas

¿Por dónde se puede seguir el sorteo en TV?

El Sorteo Extraordinario de Navidad se podrá seguir en La 1 de Televisión Española a partir de las 9:00 horas, aunque a partir de las 8:00 horas empezará la retransmisión, que estará conducida por Sandra Daviú y Blanca Benlloch, por octava vez consecutiva juntas.

Todas aquellas personas que no puedan encender la televisión porque se encuentran en el trabajo podrán seguir la emisión en directo en SPORT.es, donde iremos contando minuto a minuto todo lo que sucede en el Teatro Real y todos los décimos premiados. ¡Os esperamos!