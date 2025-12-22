Cuánto dinero toca por tener la terminación del segundo premio de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad sigue en marcha desde el Teatro Real de Madrid y ya salido el segundo, al número 70048, con 1.250.000 euros a la serie y 125.000 euros al décimo.

Lo mejor en este tipo de sorteo es que los premios menores, inferiores a los 40.000 euros, no deben pasar por Hacienda y se pueden disfrutar de manera íntegra. Sin embargo, este no es el caso del segundo premio.

Además, aunque la suerte haya pasado por el lado, los que tengan las terminaciones de este segundo premio no se irán con las manos vacías del 2025, ya que pueden reclamar una parte del importe.

En el caso del segundo premio, los premios por terminaciones y centenas son de 100 euros, por lo tanto, todo aquel que tenga un boleto que empiece por 700 o termine por 48, disfrutará de este importe siempre que haya jugado los 20 euros del coste del décimo.

No hay que confundir el premio por terminación con el premio por aproximación. En estos casos, ni el cuarto ni el quinto premio disfrutan de ningún beneficio.

Sin embargo, en el caso del segundo premio, los afortunados son los que tengan los números 70047 y 70049, que se llevan 1.250 euros por décimo jugado.