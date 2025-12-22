Cuánto dinero toca por tener la terminación del quinto premio de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad sigue en marcha desde el Teatro Real de Madrid y ya salido el cuarto premio, a los números 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273 y 41716, con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros por décimo.

Lo mejor en este tipo de sorteo es que el premio se puede disfrutar de forma íntegra, sin necesidad de declarar nada a Hacienda, ya que ningún importe inferior a los 40.000 euros está obligado a pasar por la Agencia Tributaria, como es el caso.

Además, aunque la suerte haya pasado por el lado, algunos de los que se hayan acercado a los premios no se irán con las manos vacías del 2025 y pueden reclamar una parte del importe.

En el caso de los quintos premios, sin mebargo, no existe beneficio por coincidencia en las terminaciones, como sí que pasa a partir del cuarto premio, que disfrutan de 100 euros por las tres últimas cifras.

No hay que confundir el premio por terminación con el premio por aproximación. En estos casos, ni el cuarto ni el quinto premio disfrutan de ningún beneficio y el tercero es el primero en el que se reparte, con 9.600 euros a los números inmediatamente anterior y posterior.