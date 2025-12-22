Cuánto dinero toca por tener las terminaciones, aproximaciones y el reintegro del Gordo de la Lotería de Navidad

Ya ha caído, ya está aquí, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 ha tocado al número 79432 y los afortunados se llevan 400.000 euros por décimo, 4 millones de euros a la serie.

Lo mejor en este tipo de sorteo es que los premios menores, inferiores a los 40.000 euros, no deben pasar por Hacienda y se pueden disfrutar de manera íntegra.

Además, aunque la suerte haya pasado por el lado, los que tengan las terminaciones de este segundo premio no se irán con las manos vacías del 2025, ya que pueden reclamar una parte del importe.

En el caso del Gordo, los premios por tener las cuatro últimas cifras, las tres últimas o las dos últimas, es de 100 euros, indistintamente. En el caso de contar solo con el reintegro, es decir con la última cifra, es de 20 euros, que significa la recuperación del dinero invertido en la lotería.

No hay que confundir el premio por terminación con el premio por aproximación. En estos casos, ni el cuarto ni el quinto premio disfrutan de ningún beneficio.

En el caso de las aproximaciones, es decir, de los números 79431 y 79433, el premio no es para nada menor, ya que equivale a un cuarto premio, con 20.000 euros por serie, es decir, 200 euros por décimo.