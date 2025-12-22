Cuánto dinero toca por tener la terminación del cuarto premio de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad sigue en marcha desde el Teatro Real de Madrid y ya salido el cuarto premio, al número 78477, con 20.000 euros al décimo, que se ha repartido en Badalona, Madrid, Olot, Cazorla, Toledo y otras poblaciones.

Lo mejor en este tipo de sorteo es que el premio se puede disfrutar de forma íntegra, sin necesidad de declarar nada a Hacienda, ya que ningún importe inferior a los 40.000 euros está obligado a pasar por la Agencia Tributaria, como es el caso.

Además, aunque la suerte haya pasado por el lado, los que tengan las terminaciones de este cuarto premio no se irán con las manos vacías del 2025, ya que pueden reclamar una parte del importe.

En los casos en los que las cuatro y tres últimas cifras sean iguales que las del número agraciado, el benefactor se llevará un pellizco de 100 euros al décimo.

De la misma manera, en los casos en los que sean las dos últimas cifras las que coinciden, el importe es el mismo, así como en los casos en los que coincida la última cifra.

No hay que confundir el premio por terminación con el premio por aproximación. En estos casos, ni el cuarto ni el quinto premio disfrutan de ningún beneficio y el tercero es el primero en el que se reparte, con 9.600 euros a los números inmediatamente anterior y posterior.