¿Qué debes hacer si te toca El Gordo?

Todas las personas que compran un número de la Lotería de Navidad sueñan con que les toque 'El Gordo', que está dotado con 4 millones de euros a la serie y repartirá 20.000 euros por cada euro jugado, es decir 400.000 para cada décimo jugado.

Con una inversión de tan solo 20 euros en un número puedes ganar 400.000 euros, que finalmente se convierten en 328.000 euros netos, ya que Hacienda retiene 72.000 euros en impuestos. Si eres uno de los afortunados pensarás en la siguiente pregunta: ¿Qué debo de hacer con el premio?

El consejo que siempre se da es actuar con calma y orden. En primer lugar, es fundamental comprobar el décimo y verificar el número a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Además, conviene hacer fotos y fotocopias por ambas caras, y se recomienda escribir en el reverso el nombre y el DNI.

Otro aspecto clave es cobrar el premio correctamente. Los importes de hasta 2.000 euros pueden cobrarse en las administraciones de lotería, mientras que para cantidades superiores es necesario acudir a un banco autorizado, solicitando cita previa y presentando el DNI.

También es importante tener en cuenta los impuestos, pues los primeros 40.000 euros están exentos y el resto tributa al 20 %, una cantidad que se descuenta automáticamente.

Asimismo, se recomienda buscar asesoramiento profesional, ya que un asesor financiero o fiscal puede ayudar a gestionar el dinero de forma responsable.

Un boleto de la Lotería de Navidad / Sport

Antes de realizar grandes gastos, conviene planificar con calma, pagar posibles deudas, crear un colchón de ahorro e invertir con prudencia.

Por último, si el décimo es compartido, es fundamental firmar un documento que acredite el reparto del premio antes de proceder a su cobro.