David Hernando revela su predicción para el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

A medida que se acerca uno de los eventos más esperados del año, numerosos videntes y expertos en predicciones intentan anticipar cuál será el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad. Entre ellos destaca David Hernando, un vidente muy popular en redes sociales, que se ha hecho viral recientemente gracias a sus pronósticos sobre el sorteo.

En un vídeo que suma miles de reproducciones, David Hernando asegura que ha tenido un sueño "con una puerta con un corazón rojo" y una poderosa figura femenina. En ese sueño, una amiga le dijo que "nos volveremos a ver", después apareció con un vestido rojo y de ella aparecía una luz brillante: "oro es cero, su número es cinco y la luz brillante es 056".

¿Qué significa esto? Que según el vidente, el número que se llevará el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 será el 50056, una predicción muy arriesgada ya que no solo da una terminación: comparte un número completo de cinco dígitos.

En todo caso, como el propio futurólogo dice, "es un juego de azar y así debe tomarse", por lo que admite que ni siquiera su predicción es 100% segura: "no se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan".

Sin embargo, el daño ya está hecho y probablemente muchos de vosotros habéis ido corriendo a buscar el 50056 en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, aún siendo conscientes de que la futurología no es ni mucho menos una ciencia exacta.

La predicción ha corrido como la pólvora en redes sociales, con comentarios de usuarios que reconocen haber buscado el número "por si acaso", y con otros tantos bromeando con que, si finalmente sale premiado, volverán a buscar al vidente para agradecerles el golpe de suerte.

El escepticismo, eso sí, es mayoritario: son muchos más los que no creen en las palabras de David Hernando, acusándolo de sumarse al carro de las predicciones con tal de viralizarse.