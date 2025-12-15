¿Cuánto toca por euro jugado en la Lotería de Navidad 2025? Esto es lo que realmente se reparte

A pocos días de que se celebre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, una de las preguntas que más se repite entre los jugadores va más allá de los números o las terminaciones: ¿cuánto dinero se recupera realmente por cada euro jugado? La respuesta ayuda a entender por qué este sorteo sigue siendo, año tras año, el más popular en España.

Cada décimo de la Lotería de Navidad tiene un precio de 20 euros. De esa cantidad, aproximadamente el 70 % se destina a premios, lo que significa que, de media, el jugador recupera 14 euros por cada 20 apostados. Traducido a una cifra más concreta, por cada euro jugado en la Lotería de Navidad 2025 se devuelven unos 70 céntimos en premios.

Este porcentaje convierte al sorteo navideño en uno de los más “generosos” del sistema de loterías del Estado. Otros juegos habituales, como La Primitiva o Euromillones, cuentan con un retorno significativamente menor, lo que explica por qué muchos jugadores ocasionales solo participan en Navidad.

Además, el atractivo no reside únicamente en El Gordo, que reparte 4 millones de euros a la serie. La Lotería de Navidad distribuye miles de premios menores, pedreas y reintegros que permiten que una gran parte de los participantes recupere al menos lo jugado o una parte del importe invertido. De hecho, es habitual escuchar cada 22 de diciembre que “ha tocado en muchos sitios”, aunque las cantidades sean modestas.

Eso sí, conviene recordar que se trata de una media estadística. La mayoría de los décimos no obtienen premio, mientras que unos pocos concentran las grandes cantidades. Aun así, el alto volumen de premios explica la percepción generalizada de que la Lotería de Navidad “toca más”.

Más allá de los números, el sorteo del 22 de diciembre mantiene su fuerza por el componente social: décimos compartidos, participaciones en el trabajo o en el barrio y la ilusión colectiva.