Cuánto dinero se quedará Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad 2025

Aunque todos desean ser el portador de 'El Gordo', cuyo premio asciende a 400.000 euros por cada décimo, todos saben que ganarlo conlleva un sentimiento agridulce, ya que tienes que repartirlo con Hacienda debido a que estos premios están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con un gravamen especial del 20%.

No obstante, no sucede con todos los premios, y es que según la cantidad, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutarlo al 100%.

En caso de ganar 'El Gordo', de los 400.000 euros que obtendrás por cada décimo, 72.000 euros irán directamente a parar a Hacienda y recibirás un total de 328.000 euros netos.

Si ganas el segundo premio que son 125.000 euros por décimo, se gravarán solo 85.000 euros, quedando 17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el premiado. En el caso del tercer premio, con 50.000 euros por décimo quedarían 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el dueño del boleto ganador.

En caso de que ganes varios premios por valor de 10.000 euros cada uno y que superen los 40.000 euros, todos ellos estarán libres de impuestos.