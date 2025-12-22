LOTERÍA NAVIDAD
Cuánto dinero se quedará Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad 2025
Si toca algún premio, según el valor, debes repartirlo con Hacienda
Aunque todos desean ser el portador de 'El Gordo', cuyo premio asciende a 400.000 euros por cada décimo, todos saben que ganarlo conlleva un sentimiento agridulce, ya que tienes que repartirlo con Hacienda debido a que estos premios están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con un gravamen especial del 20%.
No obstante, no sucede con todos los premios, y es que según la cantidad, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutarlo al 100%.
En caso de ganar 'El Gordo', de los 400.000 euros que obtendrás por cada décimo, 72.000 euros irán directamente a parar a Hacienda y recibirás un total de 328.000 euros netos.
Si ganas el segundo premio que son 125.000 euros por décimo, se gravarán solo 85.000 euros, quedando 17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el premiado. En el caso del tercer premio, con 50.000 euros por décimo quedarían 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el dueño del boleto ganador.
En caso de que ganes varios premios por valor de 10.000 euros cada uno y que superen los 40.000 euros, todos ellos estarán libres de impuestos.
- Villarreal CF - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26
- Lesión Pedri: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Real Madrid - Sevilla, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- El audio del VAR del incomprensible penalti a favor del Madrid contra el Sevilla
- Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Sevilla
- Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Tomás Roncero desvela quién es el mejor jugador del mundo que ha visto
- ¡Christensen, lesionado! El comunicado médico del FC Barcelona