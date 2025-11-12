Cuándo sale y dónde ver el anuncio de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo de Navidad se ha convertido en una tradición que marca el inicio de la temporada festiva en España, y cada 22 de diciembre, son millones los españoles que siguen con atención a los niños de San Ildefonso, con la esperanza de ser uno de los afortunados del Gordo.

Sin embargo, la ilusión y la expectación comienzan mucho antes, sobre todo cuando se lanza el anuncio oficial de la Lotería de Navidad, que cada año logra emocionar a los ciudadanos.

Cuándo sale el anuncio y dónde se puede ver

El anuncio de la Lotería de Navidad suele ver publicarse a mediados de noviembre, aunque no tiene una fecha fijada. No obstante, en los últimos 10 años, nunca se ha estrenado antes del 10 de noviembre ni después del 17.

Este año, la campaña de 2025 se presentará este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, con un evento en la Real Casa de la Moneda de Madrid, donde el presidente de SELAE, Jesús Huerta, desvelará el esperado spot que marca oficialmente el inicio de la temporada navideña de ilusión y sorteos.

Además de televisión, el anuncio estará disponible en plataformas digitales y redes sociales, permitiendo que millones de personas puedan verlo y compartirlo desde cualquier lugar.

Anuncio de la Lotería de Navidad 2024

El spot del año pasado, bajo el lema 'Compartirlo es extraordinario', narraba la historia de Julián, un hombre mayor que vive en un pueblo de la llamada 'España vaciada'.

Al comprar su décimo, una reportera le pregunta: '¿Con quién lo va a compartir?'. Él responde con sinceridad: 'No tengo con quién'. Esa respuesta desencadena una ola de solidaridad en todo el país, que convierte su soledad en un símbolo de comunidad.