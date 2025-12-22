Comprobar Lotería de Navidad 2025 online: consulta aquí si tus números y décimos tienen premio

El Sorteo de Navidad de 2025 ha repartido un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra histórica que lo consolida como uno de los acontecimientos más esperados del año. Este lunes 22 de diciembre, millones de españoles han nseguido con atención el desarrollo del sorteo.

Quienes han adquirido algún décimo sueñan con llevarse el ansiado 'Gordo', dotado con 400.000 euros por décimo. No obstante, conviene recordar que el sorteo cuenta con numerosos premios adicionales que también permiten obtener un importante pellizco.

Si quieres conocer la fortuna de tu décimo puedes consultarlo en el comprobador oficial de décimos de la Lotería de Navidad de Prensa Ibérica que te dejamos a continuación.

Cuánto dinero se reparte en la lotería de Navidad por décimo

'El Gordo': 400.000 euros

400.000 euros Segundo premio: 125.000 euros

125.000 euros Tercer premio: 50.000 euros

50.000 euros Cuarto premio: dos premios de 20.000 euros

dos premios de 20.000 euros Quinto premio: ocho premios de 6.000 euros

ocho premios de 6.000 euros Pedrea: 1.794 premios de 1000 euros

Además, cabe recordar que en caso de no ser agraciado con ninguno de estos premios, también existen otros como el número anterior o posterior, los 99 números restantes de la centena, las dos últimas cifras y la última cifra, todo respectivo a los tres primeros grandes premios.

Cómo cobrar los premios

Si el premio es inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo en cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado a partir del mismo viernes por la tarde.

En caso de que se trate de un premio mayor, hay que acudir a una de las entidades financieras autorizadas por SELAE, en CaixaBank o BBVA.

Cuánto se queda Hacienda de mi premio

La Agencia Tributaria se queda con un 20% del premio, siempre y cuando supere los 40.000 euros. En caso de superar el importe, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos.

Por lo tanto, en caso de que toque 'El Gordo', un premio de 400.000 euros, al décimo se le restará 72.000 euros y el agraciado obtendrá 328.000 euros limpios.