Comprar Lotería de Navidad es síntoma de baja inteligencia emocional: esto es lo que dice la ciencia

El próximo 22 de diciembre tendrá lugar el sorteo de la Lotería de Navidad de este mismo año 2025, conformándose como uno de los momentos más especiales de las fiestas navideñas.

No obstante, el concepto de Lotería es algo que siempre ha generado un alto grado de debate sobre ciertos componentes éticos, morales e incluso psicológicos sobre su propia existencia y mantenimiento.

En este mismo sentido, existen algunos estudios sobre por qué las personas con mayor inteligencia emocional tienden a no comprar Lotería de Navidad en ningún momento.

Para empezar y dar un poco de contexto, la IE (inteligencia emocional) es un factor que mide la capacidad de una persona para gestionar sus propias emociones, lo cual tendrá un impacto directo dentro de las interacciones que tenga con su entorno.

En este mismo sentido, los expertos aseguran que aquellas personas con un grado mayor de IE tenderán a regularse mejor ante la expextación que genera cualquier sorteo de lotería en general.

Esto hace más probable que no caigan en comprar lotería ante la esperanza asociada a que toque, por muy improbable que sea esto último en realidad.

De esta manera, aquellos que no compran Lotería de Navidad tienden a gestionar mejor sus impulsos y a autorregularse mejor frente a un estímulo tan potente y falaz al mismo tiempo como es que te toque la Lotería.

Por tanto, si eres de los que no compran Lotería o alguna vez te has encontrado con alguien así, probablemente estés ante una persona con un alto nivel de inteligencia emocional.