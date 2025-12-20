Cómo compartir tu décimo de Lotería de Navidad por WhatsApp y Bizum de forma fácil

Quedan cada vez menos días para que se celebre la Lotería de Navidad y podamos comprobar en qué zonas de España han caído los premios principales. No obstante, nuestra atención se dirigirá a otro asunto relacionado con los boletos y no tanto con el sorteo como tal.

Concretamente, hablaremos de una serie de datos clave que hay que tener en cuenta en caso de que hayas comprado un boleto de lotería de forma conjunta y quieras compartirlo a través de Whatsapp.

Sobre todo, con el objetivo de poder evitar posibles dramas futuros sobre quién compró qué y cuánto del bote le toca a cada participante del boleto premiado, dado que no sería la primera vez en la que se da una situación así.

Lo primero que hay que tener en cuenta es dejar por escrito qué proporción has comprado del boleto y qué cantidad te correspondería en caso de que este estuviera premiado.

En segundo lugar, es esencial que se haga una fotografía del número del boleto con tal de compartirlo por Whatsapp con todos los participantes del mismo, así como una copia del comprobante del pago.

Esto es especialmente útil de cara a demostrar que has invertido cierto dinero en dicho boleto, por lo que se aconseja pagarlo con Bizum y extraer el comprobante del mismo para tenerlo guardado.

En este último caso, es esencial que en el concepto del Bizum pongas de forma explícita el número del boleto por el que estás haciendo el pago con el objetivo de que no haya futuros malentendidos.

Por tanto, todo esto se podría resumir en una conclusión más simple de lo que parece: intenta atar todos los cabos que puedas y consigue pruebas suficientes de los pagos que hayas hecho en relación al boleto. Esa es la clave para evitar posibles dramas en caso de que dicho número acabe recibiendo un premio.