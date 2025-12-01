¿Cómo puedes asistir de público al sorteo de la Lotería de Navidad?

El 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España en Cádiz. Se organizó con el objetivo de recaudar fondos para la campaña militar contra los franceses, y el Gordo correspondió al número 03604, con un premio de 4.000 reales.

Desde entonces, se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del país. El Sorteo de Navidad es uno de los eventos más esperados del año, y cada 22 de diciembre muchos españoles están pendientes a los niños de San Ildefonso con la esperanza de ser uno de los afortunados ganadores del Gordo.

Son muchas las personas que viven de una forma muy especial el sorteo, y es asistiendo al Teatro Real de Madrid para disfrutarlo en primera persona. Sin embargo, el aforo es limitado y solo unos cientos de afortunados pueden vivir la experiencia.

Las entradas son gratuitas

La venta de entradas para acudir como público al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no existe. Como en años anteriores, la entrada es totalmente gratuita.

El aforo en el Teatro Real de Madrid es de 1.746 personas, aunque solamente habrá capacidad para unas 600 en el patio de butacas. Esto se debe a que los palcos superiores están reservados.

El problema es que se generan colas desde primera hora de la mañana. Si el sorteo empieza a las 9 horas, hay algunos que hacen cola durante toda la madrugada para asegurarse un asiento.

El recinto abre unas horas antes del inicio del sorteo; en algunas ocasiones, incluso se han empezado a repartir entradas a las 6:30 horas, con acceso a partir de las 7:15.

Una de las cosas que más llama la atención del sorteo es el ambiente tan festivo que se vive entre el público. Cada año, muchos asistentes llegan con disfraces o accesorios que llenan el Teatro Real de color y buen humor. Es una forma de pasar un buen rato y contagiar alegría en un día tan especial.