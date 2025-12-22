Así es el Colegio de San Ildefonso: la escuela de los niños que cantan los números del sorteo extraordinario de Navidad

Los niños de San Ildefonso son una parte muy importante del sorteo de la Lotería de Navidad. De hecho, nadie se imagina un sorteo sin la icónica cantinela de los alumnos de este colegio madrileño, que nos acompañan en el inicio de la campaña central de las fiestas desde hace muchísimos años.

San Ildefonso es el centro público y la escuela laica con más historia de toda la Comunidad de Madrid, aunque inicialmente su función principal no era la educativa. Construido en el siglo XV por el Ayuntamiento de Madrid, bajo el reinado de Carlos III, como un centro de beneficencia. Así, en sus primeros años se encargaba de dar cobijo y la educación básica para los niños abandonados, es decir, hacía las funciones de orfanato. Por aquel entonces se lo conocía como el Colegio de los Niños de la Doctrina y se encontraba en la carretera de San Francisco, en el barrio de Palacio.

Su relación con la Lotería de Navidad empezó en 1771, cuando el alumno Diego López se convirtió en el primer encargado de cantar los premios. Desde entonces, sus alumnos se empezaron a hacer cargo de cantar los números del sorteo como parte del compromiso con el consistorio para seguir recibiendo subvenciones públicas, la principal fuente de ingresos de la escuela, juntamente con los donativos personales.

Sin embargo, ya desde el siglo XIX sus estudiantes optaban a cursar algunas materias avanzadas para su época, como esgrima o solfeo, pero también mecanografía o dibujo. La política de acoger tan solo a niños sin progenitores no cambió hasta bien avanzado el siglo XX, pues no fue hasta finales de la década de los 60 cuando se permitió la entrada de alumnos externos, aunque solamente niños. Las niñas no entraron en la disciplina de San Ildefonso hasta 1981.

A lo largo de los años, la sede del colegio ha ido cambiando de ubicación, aunque su residencia actual es la misma desde 1884, situada en la calle de Alfonso VI, cerca de lugares icónicos de la capital, como el Palacio Real de Madrid, la Catedral de Santa María del Real de la Almudena o la Plaza Mayor.

En la actualidad son 16 las parejas de niños y niñas encargadas de extraer y cantar los premios del sorteo de la Lotería de Navidad. Todos ellos son alumnos de entre los 8 y los 14 años que son seleccionados en función de la dicción, la potencia de voz o la fluidez verbal a la hora de recitar las combinaciones de números.