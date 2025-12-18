El Código Civil te ampara: si no te dan tu parte de la Lotería de Navidad, puedes exigirla legalmente

Imagina que llega el día del sorteo de Navidad, has comprado a medias un boleto de Lotería ganador y... la otra persona no te quiere dar la parte que te corresponde del premio. Estate tranquilo, pues hay formas de que reclames tu parte proporcional.

Esto es lo que debes saber si no te dan tu parte del premio

Concretamente, es el artículo 1278 del Código Civil el que te puede defender en una situación como esta. ¿Cómo? Pues defendiendo la idea de que los contratos son obligatorios, sin importar la manera en la que se hayan formado.

Lo que esto quiere decir es que, exista o no un acuerdo escrito, el pacto es válido. Si puedes demostrar que te pertenece una parte del premio, la ley actuará para que se cumpla y respete lo que se estableció con anterioridad.

De hecho, no es solo que el Código Civil esté de tu lado en una situación injusta como esta; faltar a la palabra en un escenario de este tipo puede incluso acabar siendo reconocido como un delito castigado por el Código Penal.

La base sobre la que se apoya un acercamiento como este, es que no compartir un número premiado que ha sido comprado 'a medias' puede considerarse apropiación indebida. De nuevo, si es demostrable es también punible.

¿Por qué el Código Civil presenta un artículo de esta categoría? Lógicamente, porque en mayor medida se desea que la Lotería de Navidad se entienda como una oportunidad a una vida mejor, y no una fuente de conflictos.

Si se produjeran estafas o traiciones recurrentemente durante esta celebración, es obvio que el modelo de la Lotería nacional se resentiría. Y al fin y al cabo supone tanto una oportunidad económica como una inyección para muchos negocios.

¿Te ha ocurrido en alguna ocasión que haya surgido el conflicto a causa de la Lotería de Navidad? Si es así, ¿cómo se acabó solucionando? La clave es sencilla: si el acuerdo existió y puede probarse, la ley no ampara al listo de turno.