Cuándo puedo cobrar la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad española es uno de los sorteos más populares del mundo. Se estima que cerca de 27 millones de personas, más de la mitad de la población, participan cada año en este evento tan arraigado en la tradición. Detrás de esta popularidad única hay una razón de gran peso: el Gordo, el primer premio del sorteo, que despierta ilusión en millones de hogares.

Este lunes las bolas han vuelto a girar un año más para dar suerte, en algunos casos, a los ciudadanos españoles. El Sorteo de Navidad ha distribuido 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. Ha sido uno de los eventos más esperados del año y es que muchos españoles han estado atentos para ser el portador del Gordo y llevarse 400.000 euros.

Emoción desde las primeras horas de la mañana

El sorteo ha dado comienzo a las 10:44 horas de la mañana, cuando se ha conocido el número agraciado de 'El Gordo'. Este año ha recaído en el 79.432 y se ha vendido en La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón en León, además de Madrid. El afortunado que tuviése este número,se ha llevado 400.000 euros por cada décimo, nada mal.

Cabe recordar que Hacienda se queda con un 20% del premio, aunque los 40.000 euros están libres de impuestos. Por lo tanto, al décimo se le restará 72.000 euros y el agraciado obtendrá 328.000 euros limpios.

¿Cuándo puedes cobrar el premio?

Para cobrar la Lotería, el único requisito es presentar el décimo o resguardo premiado, según informa SELAE. El premio puede cobrarse desde la tarde del 22 de diciembre, una vez concluidas las verificaciones de los números y los procesos informáticos tras el sorteo.

Los premios iguales o superiores a 2.000 euros deben cobrarse en las entidades financieras autorizadas, como BBVA y CaixaBank, o mediante transferencia bancaria si el décimo se compró por el canal oficial online. El plazo para cobrar el Gordo finaliza el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

Es decir, si te ha tocado algún premio, puedes acudir al centro de tu pueblo o ciudad después de comer, para comprobar los resultados. Eso sí, si vas este lunes, espérate una gran cola...